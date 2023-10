Así rechazó Guardiola el fichaje de Joao Félix por el Manchester City: "Es imposible"

De la pesadilla al éxito en cuestión de días. Pocos conocen el significado de esta frase tan bien como Joao Félix. El portugués brilla en el Barça tras aceptar una cesión que va acompañada de una renovación hasta 2029 con el Atlético. Aunque haga una temporada para optar a ganar el Balón de Oro, el Barcelona no tendrá ninguna opción de compra y volverá al Atleti de cara a la 24-25. El camino hasta llegar a la Ciudad Condal estuvo lleno de rechazos en un verano oscuro para el atacante.

Tras finalizar su difícil cesión en el Chelsea, el conjunto blue le comunicó que no existía ninguna opción de que se quedase. Ese primer portazo se unió a lo ya esperado: Simeone tampoco contaba con él. Uno de los primeros clubes con los que hubo conversaciones fue el Manchester United, pero Erik ten Hag frenó la cesión. Desde Old Trafford ya se interesaron en él en enero recibiendo la negativa de un Joao que prefirió el Chelsea. Eran los primeros días de mercado y la opción del Barça, en ese momento, era totalmente inviable. El Benfica se interesó en su situación a principios de julio, pero económicamente no podía afrontar la operación. En ese contexto, Mendes se lo ofreció a Guardiola, pero el entrenador del City no prestó ningún tipo de interés en él. Esta postura sorprendió a la gente cercana al jugador, puesto que el propio Pep ya había manifestado en más de una ocasión que Joao era un "gran futbolista". Además, el juego el equipo inglés se adaptaba perfectamente a las cualidades del extremo.

Joao Félix DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

El entorno más cercano de Guardiola transmitió al técnico que el futbolista quería hacer un gran esfuerzo económico, aunque eso tampoco valió para conseguir el “sí”. En ningún momento se argumentó la razón de este rechazo. Pep no mostró ningún interés, ni tampoco perdió tiempo en contemplar y estudiar esta opción.

Joao ya se entrenaba con el grupo de reservas en la pretemporada del Atlético. Clubes como el Bayern de Múnich, el Inter, el Liverpool, el Arsenal y el Newcastle valoraron su fichaje, pero los técnicos no terminaban de dar el okey correspondiente. El Aston Villa de Monchi sí fue enserio a por él, pero el jugador lo rechazó porque tenía en mente jugar la Champions.

Un segundo "no"

De Bruyne se lesiona a mediados de agosto y Mendes vuelve a ofrecer al jugador para que sea el sustituto del belga. Pese a la insistencia del representante, la respuesta siempre fue la misma: “Es imposible”. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, transmitía tranquilidad al entorno del futbolista pero siempre matizando que se haría a última hora. Aquellas famosas declaraciones de Joao mostrando su firme postura de marcharse del Atléti y cumplir su sueño de estar en el Barça ayudaron a que varios directivos y cuerpo técnico diesen el visto bueno. Pero llegaban los últimos días del mercado y la situación económica del Barça no ayudaba a ser muy optimista. Un club fuerte de Arabia planteó al Atleti una cesión cubriendo totalmente el sueldo del jugador. Esta historia de terror acabó en final feliz. El último día del mercado la promesa de Laporta se cumplió y Joao llegó al Barça tras un verano de rechazos y sufrimientos.