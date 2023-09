João Félix, tajante: "Siempre he dicho que quería jugar en el Barça y quizá es por eso que me quieren tanto"

Joao Félix afronta una nueva etapa en Barcelona. El portugués concedió una entrevista a Sport, donde habló alto y claro de su futuro. "Estoy preparado para llegar a Barcelona y empezar fuerte. Quiero trabajar para ayudar al equipo. Yo siempre he dicho que quería jugar aquí y quizá es por eso que me quieren tanto. Claro que la Champions es un objetivo real. Todos los títulos que disputaremos son un objetivo, pero vamos paso a paso y con tranquilidad", explicó.

"Tengo muchas ganas de jugar en Montjuïc delante de nuestros aficionados. Es una pena que no sea en el Camp Nou. Esperamos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos. Yo siempre he dicho que quería jugar ahí y quizá es por eso que me quieren tanto. Me veo cómodo partiendo desde el extremo izquierdo. Ya juego ahí desde hace algún tiempo y creo que es donde a Xavi le gusta más ponerme", dijo.

Por su parte, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, también habló alto y claro al respecto. "Los jugadores son personas y la gente tiene malos momentos, buenos momentos, y creo que Joao ahora tiene un equipo para disfrutar, para ser él mismo. Pero era importante estar con nosotros porque él es parte del equipo y fue bueno prepararse para octubre. Hoy vimos que Joao tiene un lugar importante en el equipo", avisó.

"El talento es permanente. Necesitamos talento y jugadores que puedan marcar la diferencia. Joao Félix tiene un talento y una calidad técnica que está a un gran nivel", zanjó Roberto Martínez.