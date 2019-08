Así recibió el vestuario a Aduriz tras gol al Barcelona

El gol de Aduriz en el Athletic-Barcelona le ha convertido en el primer héroe de la Liga y como tal fue recibido tras el encuentro en el vestuario rojiblanco.

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, se rindió a su veterano delantero: Estoy muy contento, hemos hecho un gran trabajo, contra un gran equipo y hemos empezado bien la liga. Sumando tres puntos y no se gana todos los días al Barcelona", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras el partido en San Mamés.

Los tres puntos se quedaron en Bilbao con el gol en el minuto 89 de Aduriz, recién entrado en el campo. "Somos todos admiradores de Aduriz, es una suerte de poder disfrutarlo con 38 años. Ya sabía él para lo que salía, si le doy 10 minutos igual mete dos goles. Los demás han hecho el trabajo, ha salido fresco y con esa precisión de remate que tiene", añadió sobre el ariete que anunció su retirada para este año.

"El primer tiempo hemos estado muy bien y luego no hemos podido mantener el ritmo. No podíamos presionar tan arriba y luego cuando robábamos la pelota el primer pase la perdíamos. Nos ha costado más el segundo tiempo pero hemos defendido muy bien. Aunque nos han dominado no nos han hecho ocasiones de gol", apuntó.

"La presión a esa intensidad que la hacemos nosotros es muy difícil aguantar 90 minutos al primer partido de liga. Nos ha durado para 45. Se han juntado en el segundo tiempo gente de mucha calidad por dentro y cuando robábamos la perdíamos. Hemos fallado pases también por el desgaste", insistió.