Así va a ser el futuro del Real Madrid

El Real Madrid ha ganado, esta temporada, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey. Se le ha escapado, por mucho, LaLiga y por poco, la Champions, donde el Manchester City fue mejor en el segundo partido de la semifinal. Ancelotti no quiso, tras el partido del miércoles, hacer un repaso general de la temporada, pero se negó, en caliente, a ser catrastrofista. “No hemos hecho lo que estaba planteado, pero no hay que hacer un drama. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Esta temporada lo hemos hecho muy bien y lo haremos mejor la próxima temporada", decia el entrenador nada más acabar el choque contra el Manchester City. Lo cierto es que el partido deja algo marcado al grupo y al entrenador, porque en ningún momento tuvo soluciones para revertir el dominio y las ocasiones de los de Guardiola. Fue tanta la diferencia en el segundo encuentro que se puede dudar de si con los mimbres actuales, el Real Madrid, con los futbolistas más veteranos con un año más y con menos energía, va a poder pelear en igualdad de condiciones: “Claro que con esta plantilla se puede pelear por la Champions, ya la ganamos el año pasado. Y ya estamos enfocados en ganar el próximo año", seguía Ancelotti.

El entrenador italiano jamás ha dudado de su continuidad, aunque la selección brasileña siga sin entrenador y con muchas ganas de que Carlo coja su banquillo. Él tiene contrato un curso más y antes de la final de la Copa ya defendía su futuro. Ese trofeo y llegar a las semifinales en Europa le han dado motivos para sentirse más seguro y para, en cada pregunta que le han hecho sobre eso, y han sido muchas, contestar con más o menos rotundidad. “Carlo tiene contrato con nosotros. Es un entrenador estupendo y ha ganado todo con nosotros”, decía Butragueño, relaciones internacionales de la entidad.

Con una plantilla parecida la próxima temporada, el Real Madrid va a necesitar subir un escalón en su capacidad para competir y en su constancia en los torneos largos, que es lo que más le ha penalizado durante este curso. El marcador en el Etihad es feo, pero lo que más ha hecho dudar de este Madrid es la distancia que le ha sacado un Barcelona con resultados mínimos. Para competir va a necesitar algunos cambios y en el club lo saben.

El año de la transición definitiva

La única llegada segura ahora mismo, porque aún queda tiempo para que abra el mercado, es el regreso de Fran García, el canterano que ahora está en el Rayo y que va a pelear por ser titular en la banda izquierda. Falta saber si Mendy va a seguir, pero el fichaje de un futbolista para esa zona provoca otro cambio: libera a Camavinga, que ahora puede jugar en el centro del campo, la posición en la que, piensan en el club, tiene que desenvolverse más tiempo y donde tiene que empezar a liderar el equipo o al menos, a hacerse con él. Modric y Kroos, que parece bastante claro que siguen, tendrán un año más, menos energía y tienen que empezar a dejar que sean otros los que lideren y tomen posiciones para el futuro. La probable llegada de Bellingham, de sólo 19 años, pero ya con mucha experiencia, es un paso en esa dirección.

Ancelotti ha hablado mucho esta temporada de transición. Su papel principal el año que viene es dejarla hecha y pelear, de nuevo, por todos los títulos.

En defensa, con Militao al frente, todo parece más sencillo, a la espera de que Nacho se quede o no.

En ataque, la transición está casi hecha. Rodrygo parece listo y Vinicius, que no estuvo fino en Manchester, se ha convertido en el actor principal del Real Madrid, el futbolista que tira del equipo y, por tanto, el más odiado por todos los rivales, que hacen de pararle (de cualquier manera) un asunto vital. Benzema va a seguir un año, pero el Real Madrid puede buscar un delantero que le de algún relevo. Se espera que tras un curso pasado glorioso y este bastante discreto, Benzema, sin el estrés de ir al Mundial y sin lesiones, tenga un papel más relevante en el equipo.