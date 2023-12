Así ha sido el polémico gol anulado al Sevilla ante el Mallorca

El Sevilla no tiene buena suerte esta temporada con los goles anulados. Adriá Pedrosa marcó un gol ante el Mallorca después de un robo de balón que hubiera valido el empate de su equipo que, sin embargo, se marcha de la isla con una derrota que le complica la vida en la clasificación.

Pedrosa lanzó desde fuera del área y la pelota rebotó en su compañero En-Nesyri antes de entrar. Un toque que hizo que a Alberola Rojas lo llamaran del VAR para revisar la jugada. En opinión de los árbitros, el balón rebotó en la mano del delantero sevillista después de golpearle en la espalda, por lo que el gol fue anulado.

«No sé lo que ha dicho el árbitro, pero hoy en día se están yendo las cosas de madre», se lamentaba Pedrosa después del partido. Primero le da en el culo y no se puede quitar la mano. Si tú lo ves frame por frame puede parecer, pero la tiene tan pegada. ¿Nos cortamos el brazo? Ya me anularon a mí uno en Eindhoven que no sé, tengo aquí la mano, no puedo cortármela y no sabemos qué hacer. Al Sevilla hay que respetarlo un poquito más», añadía.

El Sevilla acabó perdiendo el partido (1-0) con gol del canadiense Larin.