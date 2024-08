Así es el Teqball, el deporte de chilenas que practican Vinicius y Ronaldinho que busca ser olímpico.

Ronaldinho, Vinicius y Rodrygo, entre otros, son muy amantes de un deporte que fusiona el mundo del fútbol y el del tenis de mesa: el Teqball. En efecto, su crecimiento ha sido enorme desde que se jugara el primer partido en 2014 debido al apoyo de jugadores profesionales de fútbol y a que fue incluido en los Juegos Europeos de 2023 y en los Juegos Asiáticos de Playa de 2021. El próximo objetivo es que lleguen a estar en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032. "No tenemos dudas de que conseguiremos ser un deporte olímpico. Los deportistas entrenan a diario y cada vez están más cerca de vivir de esto. Los mejores ya consiguen tener un sueldo importante gracias a las primas que existen en los campeonatos", afirma Karoly Henczi -presidente de la Federación Española-. Una de las bazas que juegan a favor del Teqball es que las chilenas y las piruetas son grandes atractivos para los aficionados y favorecen la viralización de esta disciplina.

Este deporte se desarrolla en una pista de juego de 12 metros de ancho, 16 metros de largo y 7 metros de altura, como mínimo. Mientras que la superficie es muy similar a la de una mesa normal de tenis de mesa. "Se puede jugar con balón reglamentario de fútbol. Los partidos pueden ser individuales o de dobles. Los partidos se juegan al mejor de tres sets y cada set se disputa hasta llegar a doce puntos. Hay dos oportunidades de saque. Cada cuatro puntos se produce cambio de servicio. No se puede tocar la pelota dos veces con la misma parte del cuerpo de forma consecutiva. No se puede devolver la pelota dos veces con la misma parte del cuerpo de forma consecutiva. Cada jugador puede dar tres toques a la pelota antes de devolverla, pudiendo darle con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos. En dobles, el número máximo de toques por equipo es de tres, pero está permitido pasar el balón al compañero una vez", son algunas de las normas.

Hace meses se celebró en Madrid el evento número 250 de la FITEQ donde debutó la Serie Mundial de Teqball en 2024. Las cinco finales se celebraron en Plaza de España. Hungría y Tailandia consiguieron dos medallas de oro cada uno, y el rumano Apor Gyorgydeak se llevó la quinta. "Este evento fue muy importante para nosotros porque mucha gente que no sabía que se jugaba se acabó quedando y disfrutando. La esencia de este deporte es la diversión. Hay atletas muy preparados que buscan la perfección en cada movimiento", aseguró el presidente.

Uno de los deportistas españoles de Teqball más reconocidos en España es Iván Álvarez. "Viendo algún vídeo por ahí de Teqball pensamos que era un deporte entretenido. Entre un grupo de amigos compramos una mesa. La mesa la compramos entre doce que ahora somos los que formamos el equipo, aunque no todos pueden entrenar regularmente por tema de trabajo y familia, el horario no es el mejor, pero de momento es lo que hay. Nosotros básicamente vamos y jugamos, aunque desde que fuimos invitados a las World Series de Madrid, nos lo tomamos un poco más en serio e intentamos hacer algo de entrenamiento específico. Es un deporte de mucha repetición. Hay que dominar el saque, el remate... Tácticamente no es tan complicado, pero sí técnicamente y mentalmente", dice el deportista.

. .

Los patrocinadores cada vez apuestan más por este deporte. La prueba de ello es que Ronaldinho es una de las personalidades que asocia su rostro a este deporte. No todo es publicidad directa como hace el brasileño. Por ejemplo, Álvaro Morata protagonizó un vídeo con la selección española donde hacía una chilena mientras que jugaba en una mesa de Teqball que se hizo viral a los pocos segundos. "Es muy importante para nosotros que toda esta difusión pueda continuar porque es lo que nos da fuerza de cara a cumplir nuestros objetivos", apunta Karoly Henczi.