Ya no están varios de los pilares básicos de la era Simeone y la pretemporada había dejado entrever un juego algo más alegre y ofensivo, pero hay cosas que no cambian y una de ellas es el ADN de este Atlético, que en cuanto olió el aroma de la competición sacó las pinturas de guerra y peleó hasta el último segundo los primeros tres puntos del curso. Una maravillosa jugada de Joao Félix, que acabó en el penalti que falló Morata pudo sentenciar antes un encuentro en el que sólo ese chispazo del portugués se salvó de la pelea en el barro. El Getafe vende cara cada derrota y en el Metropolitano no fue distinto. Usó las armas que le llevaron a rozar la Liga de Campeones, pero sigue sin encontrar el antídoto para poder con el Atlético de Simeone. Otra derrota de Bordalás ante el técnico argentino, que en los últimos veinte minutos ordenó el repliegue total y pidió al público que cantara para alejar los malos espíritus y el empate de los azulones.

Aguantó el Atlético de pie, con el susto en el cuerpo por el lanzamiento al travesaño de Ángel. Antes podía haber sentenciado Vitolo, pero su control se fue largo y desperdició un contragolpe letal. Como hizo Morata desde los once metros tras el eslálon magnífico de Joao Felix, que se marchó tocado y apareció poco, pero cuando lo hizo llenó los ojos de la hinchada.

No era una noche para estilistas y eso lo notó el luso en su debut. La cosa estaba más para una jugada aislada. Por ejemplo, un centro medido de Trippier desde la derecha y un cabezazo de goleador puro de Morata dentro del área. Así se adelantó el Atlético, encontrando un botín que supo conservar hasta el final. La cosa parecía que se aclaraba en el Wanda con la expulsión de Jorge Molina. Muy parecida a la de Modric, víctima de una regla que el Comité de Árbitros deberá revisar. O al menos, que los colegiados tendrán que aplicar con menos rigidez y más sentido de lo que es jugar al fútbol. No pareció que hubiera intención en la acción del delantero del Getafe, que se fue a la calle poco antes que Lodi, que le puso la mano en la cara a un rival y vio la segunda amarilla siguiendo otra de las circulares de nueva hornada.

Con los dos equipos con diez, siguió la pelea en el centro del campo y escasearon las ocasiones. Había más faltas que continuidad en el juego y por eso Simeone pasó al plan que más ha utilizado. Esperar atrás y buscar una contra. Es una etapa buena en el Atlético, con jugadores de otro perfil, pero la camiseta influye. Por eso Hermoso mutó en Godín sacando balones en su propia área y Morata lanzó una contra como si fuera el Costa de la mejor época. Se blindó el Atlético y firmó ese 1-0 en el que es especialista. Y ganó en el arranque. Algo no tan habitual.

Ficha técnica

Atlético: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Thomas (Hermoso, min.62), Saúl; Joao Félix (Llorente, min.66), Lemar (Vitolo, min.74) y Morata.

Getafe: David Soria; Nyom, Djené, Bruno, Cabrera (Raúl García, min.46); Damián (Ángel, min.64), Fjar, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata (Gallego, min.80) y Jorge Molina.

Gol: 1-0, minuto 24. Morata.

Árbitro: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó a Saúl (min.81), por el Atlético, y a Cabrera (min.17), Fajr (min.49), Nyom (min.77), por el Getafe. Expulsó por roja directa a Jorge Molina en el minuto 38 y a Lodi por doble amonestación en el 42.

Estadio: Wanda Metropolitano.