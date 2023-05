El Atlético gana al Real Madrid la Copa de la Reina en los penaltis (2-2)

Un Atlético increíble se llevó la Copa de la Reina frente al Real Madrid, cuando parecía que tenía todo perdido. Pero creyó hasta el último suspiro y en los penaltis, bajo la tormenta en Leganés, el conjunto rojiblanco logró sus segundo título copero y el Real Madrid tendrá que esperar a otra oportunidad. Estuvo muy cerca el equipo de Toril, tanto que durante varios minutos pensó que se llevaba el primer título. Pero no llegó.

No lo hizo porque el Atlético de Madrid no se puso nervioso pese a llegar a los últimos minutos del choque con dos tantos en contra. Las futbolistas de Toril se estaban defendiendo bien, sin excesivos problemas y el reloj atosigaba ya a las rivales. Parecía hecho, pero no lo estaba. Un gol de Lucía Moral, tras un pase atrás, cruzando la pelota, puso el miedo en el cuerpo de las madridistas cuando ya asomaba el minuto noventa. Y un golazo de Banini en el descuento llevó el partido a la prórroga.

Fue una final espectacular, que se abrió con un concierto de Ana Mena y terminó con la felicidad rojiblanca y la desesperación madridista. Lo tuvieron tan cerca. Con el Barcelona eliminado por alineación indebida en los primeros compases de la competición, todo quedaba abierto en esta edición de la Copa, era una oportunidad única. Y fueron las madridistas las que la buscaron con más convicción. Sobre todo en las jugadas a balón parado. Así Toletti, tras un saque de esquina, abría el marcador.

El Real Madrid femenino se creó en 2020 y nunca ha estado más cerca de un título que en este partido. El Atlético lo intentaba, pero Misa ya había sacado un buen balón antes y el Real Madrid se defendía bien, con orden y sin problemas.

Fue Ivana, la capitana blanca la que parecía que decidía el partido, con otro cabezazo, ya en la segunda mitad. Dos goles eran una losa, el Madrid soñaba con abrir la cuenta.

Y lo tuvo cerca, porque al Atlético le costó un mundo reaccionar. No le salía casi nada hasta que con la desesperación empezó a llegar al área. Los minutos pasaban, agobiaban, pero hacía que el Atlético empujase y el Madrid se fuese cerrando, cansadas las futbolistas, creyendo que podrían aguantar.

No lo hicieron: el tanto de Moral abrió la esperanza rojiblanca y Banini provocó la locura.

El encuentro se fue a la prórroga, donde el cansancio fue una losa para casi todas las jugadores. Había más miedo a perder que valentía para ganar. No sucedió nada, con el campo pesado por la lluvia insistente y los nervios en ambos equipos.

Sería los penaltis quienes decidieron.

Y ahí, Lola Gallardo, la guardameta rojiblanco paró dos y con su presencia obligó a un fallo de un tercero. El Atlético ganaba una hermosa y emocionante Copa de la Reina.