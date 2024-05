La Audiencia da la razón al Barça y anula su imputación por cohecho en el "caso Negreira"

La Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión del juez del "caso Negreira" de imputar un delito de cohecho al Fútbol Club Barcelona (FCB) y a los directivos investigados por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona da la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas y anula la imputación de cohecho en el "caso Negreira".

"El FCB muestra su satisfacción con el sentido de la resolución dictada en el día de hoy por la Audiencia de Barcelona en la medida en que confirma el planteamiento defendido por el Club y descarta la hipótesis del presunto delito de cohecho. Mantenemos nuestra convicción de que a través de la Justicia se podrán aclarar definitivamente los hechos objeto de denuncia y acreditar la absoluta inocencia del Club", dice el comunicado del Barça.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló hace meses sobre el Caso Negreira. "Es como consecuencia de que LaLiga viene solicitando una serie de pruebas que debe aportar la RFEF en la instrucción. Venimos solicitando el informe que se hizo para la UEFA, la encuesta que hicieron a los árbitros y algunas cuestiones más que la RFEF no estaban aportando. Creo que ha sido fundamentalmente por nuestro escrito se ha decretado el registro. El juez consideró que la RFEF no podía estar en el caso como acusación particular. Somos prácticamente la única acusación particular que está dando impulso al Caso Negreira. Somos los únicos que estamos aportando inscritos para empujar. El Real Madrid solo hizo el escrito para estar personado, pero no ha hecho nada".

"Tengo que ver la documentación. El cohecho es cuando se comete un delito con un funcionario público. Como abogado, lo tengo que estudiar. Preocupa. El asunto Negreira, Vinicius, Rubiales hace daño. El Caso Negreira suma. En este tema hay que seguir investigando para aclarar bien el nivel de influencia en los ascensos y descensos y en las designaciones. Eso es en lo que se está trabajando. El solo hecho de intentar influir ya es un sancionable en el ámbito penal. Lo dijo el juez en el auto de hace unas semanas. Eso ya es corrupción deportiva. Pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave. Es delito si es para influir", dijo Tebas.