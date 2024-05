Laporta atrapado: este es el pastizal que complica la salida de Xavi

El futuro de Xavi Hernández, tras anunciarse su continuidad a finales de abril, sigue siendo el asunto más comentado de las últimas semanas. El presidente del Barça, Joan Laporta sigue pensando que lo mejor para el equipo de cara a la próxima temporada es un cambio de rumbo en el banquillo, pero esperará hasta que termine el último partido del presente curso a modo para tomar una decisión definitiva.

En el club están descontentos con la segunda plaza y una temporada en blanco y la próxima semana celebrarán una nueva cumbre que podría ser definitiva para el técnico. Tal y como adelantó Mundo Deportivo, en esta 'cumbre' estarían presentes, además de Xavi y Laporta, el director deportivo Deco, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el resto de miembros de la dirección deportiva del club. Este 'cónclave' sería similar a la que tuvo lugar el pasado 24 de abril en el domicilio del mandatario culé, donde se decidió mantener al míster catalán en su cargo.

Un problema de liquidez

Sin embargo, su salida no será fácil. A día de hoy hay una razón de peso por la que Xavi Hernández podría ser entrenador del FC Barcelona incluso aunque Joan Laporta prefiera sustituirle por otro técnico. La situación económica del conjunto blaugrana podría ser determinante para que el técnico de Tarrasa siga al frente del primer equipo. El conjunto blaugrana no tienen liquidez para poder pagar, lo que dificultaría el cese de Xavi Hernández como técnico del primer equipo al no tener dinero suficiente para pagar su indemnización.

La consecución de la Liga y la Supercopa llevó al club a anunciar el pasado septiembre la renovación del técnico hasta 2025 con opción a un año más y con un considerable aumento de sueldo. La leyenda blaugrana cogió las riendas del club en 2021. Xavi regresaba a casa con un salario anual de 3'9 millones de euros por temporada, lo que suponía 325.000 euros al mes, 75.000 euros semanales y 15.000 euros diarios.

Sin embrago, la renovación de su contrato supuso un considerable aumento de sus emolumentos. Según adelantó RAC1, con el nuevo acuerdo hasta 2025 con opción a un año más, el técnico blaugrana doblaba su sueldo. Pasaba a cobrar ocho millones brutos, además de cuatro kilos a repartir para el staff. 12 millones de euros brutos en total. Una razón de peso para continuar hasta el 30 de junio y negociar una salida pactada con el club. Y también un motivo que dificulta su salida.

Un pastizal casi inviable

Según informa La Vanguardia, despedir a Xavi y a su staff, con contrato hasta junio de 2025, tiene un coste de 15 millones de euros, la mitad de los cuales serían para el entrenador. No obstante, desde la directiva espera que Xavi renuncie a su parte y el finiquito, si finalmente se produce, se quede en siete millones de euros.

Xavi ya se mostró dispuesto cuando anunció su salida el 30 de junio a llegar a un acuerdo y perdonar -como ya hizo Gerard Piqué- su último año de contrato. Ahora, el egaerense no parece dispuesto a dimitir y todo dependerá de la cumbre que se celebrará la próxima semana. El culebrón Xavi continúa.