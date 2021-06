Deportes

El Barcelona de Jasikevicius está a una victoria del doblete. La explosión de Cory Higgins en el tercer cuarto y la defensa azulgrana frenaron de sopetón al Real Madrid. Los de Laso no ofrecieron respuesta a la exhibición del estadounidense y la solidez atrás del rival. La serie se traslada al Palau y el martes los locales tendrán la primera oportunidad para cerrar la temporada con un título que no levantan desde 2014.

Higgins y Gasol se fueron a la vez al banquillo en el tercer cuarto. Lo hicieron a falta de tres minutos y cuando el Barça ya acumulaba un parcial de 0-16. De un 44-37 se pasó al 44-53. Pau felicitó al estadounidense. No era para menos. El gran responsable del despegue azulgrana fue el ahijado de Michael Jordan con siete minutos mágicos. Anotó 15 puntos, más que todo el Madrid en el cuarto, con canastas de todos los colores que dejaron al Madrid noqueado. La suma del acierto de Higgins y la defensa del Barça cambiaron un partido que los de Laso habían dominado con relativa autoridad.

Tavares empezó haciendo daño y el Barça tardó cuatro minutos en anotar su primera canasta. Fue un triple. Jasikevicius llamó a Gasol antes de lo previsto. El pívot había sido merecidamente ovacionado en la presentación. Hubo abucheos para todos, sobre todo para Mirotic, pero Pau se llevó un aplauso para el recuerdo. Su aparición en pista frenó la escapada inicial del Madrid (9-0). Pero había varios factores por los que el Madrid dominaba. Tavares se jugó el primer cuarto entero y mandó. Calathes no fue capaz de encontrar el ritmo y Llull entró en el partido con el déposito cargadísimo. El Madrid, como durante todos los playoffs, dominaba el rebote. Y el Barça estaba desatinado incluso desde la línea de los tiros libres.

Los azulgrana se agarraron a su Carroll particular. Kuric mostró su puntería cuando el Barça carecía de argumentos para amenazar la defensa del Madrid. Sus diez puntos antes del descanso, con canastas muy complicadas, fueron vitales cuando los azulgrana peor lo pasaban. El Madrid dominaba con lo justo y reapareció en el tercer cuarto mejor que el Barça. Lo hizo con un parcial de 5-0 cuando todo cambió. Higgins llevaba unos partidos grises después de la Final Four de Colonia. Apenas había levantado la voz ante el Joventut. Tampoco ante el Lenovo Tenerife. Pero en apenas 3:30 se disfrazó de Michael Jordan. Anotó 15 puntos y el Madrid no encontró la forma de pararle. Canastas de dos, de tres, tiros libres... ni un error. Su explosión animó a Mirotic. Sólo había anotado un tiro libre y sumó 7 puntos que fueron la mejor ayuda para lo de Higgins. El tercer cuarto, como en partidos anteriores, impulsó al Barça.

El Madrid se encontró con un muro de diez puntos con un cuarto por delante y careció de opciones para inquietar al Barça. Laso probó un quinteto con Tavares y Poirier; metió la energía de Garuba; testó la puntería de Carroll (1/5 en el tiro)... el Barça siguió a lo suyo. El Madrid vivió más preocupado de conversar con los árbitros que de restar la diferencia y ya está al borde del KO.

73. Real Madrid (20+16+16+23): Alocén (7), Abalde (7), Taylor (2), Tyus (4) y Tavares (16) -quinteto titular- Causeur (12), Llull (8), Garuba (0), Rudy (10), Poirier (3), Carroll (3) y Vukcevic (0).

89. Barcelona (15+18+29+27): Calathes (12), Hanga (6), Higgins (26), Mirotic (9) y Davies (13) -quinteto titular- Kuric (10), Gasol (8), Smits (2), Bolmaro (0), Abrines (0), Westermann (0) y Oriola (3).

Árbitros: Peruga, Aliaga y Caballero. Eliminados Taylor y Garuba. Técnicas a Rudy y Taylor.

Incidencias: 1.000 espectadores en el WiZink Center. Primer partido correspondiente a la final de la Liga Endesa.

Final: Real Madrid, 73-Barcelona, 89. (0-1; martes, 22:00; si fuera necesario jueves, 22:00). (Todos en #Vamo