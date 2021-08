Las redes estallan contra Garbajosa tras los abusos denunciados por Marta Xargay: “Huele a podrido, dimite”

Deportes

El escándalo en la Federación Española de Baloncesto no amaina. Las declaraciones de la exjugadora Marta Xargay en la que que denuncia los malos tratos que realizaba el ahora ex seleccionador Lucas Mondelo (despedido tras el fracaso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021) y la reacción del presidente de la FEB, Jorge Gabajosa han revolucionado las redes sociales en las últimas horas, donde las palabras “vergüenza” y “dismisión” protagonizan los miles de comentarios que han incendiado Twitter.

Xargay revelaba en una entrevista en El País que sufrió bulimia por culpa de los comentarios que realizaba Mondelo: “He tenido problemas con la comida por culpa de esta persona. Hay límites que no hay que traspasar, y no podía seguir aguantando cosas inasumibles. Llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona a la deportista”.

“Nos pesaban cada semana y él estaba al tanto de todo. Hubo varias situaciones en las que se me acercaba a mí y me decía que yo no tenía postre porque estaba gorda. Por aquel momento, yo pesaba 67 kilos, y mido 1,82 metros. Yo me encontraba bien físicamente, pero esos tratos me generaron muchas inseguridades e inestabilidad física y mental”, añadía Marta Xargay.

Marta Xargay revela que padeció bulimia a consecuencia del trato del ya exseleccionador Lucas Mondelo, en un testimonio que la federación frenó antes de los Juegos.



“Lo cuento para ayudar a las niñas. Todos somos vulnerables, pero se puede superar”https://t.co/0pYqwRntWZ — Faustino Sáez (@faust_saez) August 8, 2021

Sin embargo, por si estas duras confesiones no fueran suficiente, el escándalo estalló cuando la propia jugadora revela que la FEB decide frenar su entrevista hasta que pasaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con el objetivo de no desestabilizar al equipo femenino, del que aún estaba a cargo Lucas Mondelo, ocultando sus malos tratos hacia las jugadoras.

Garbajosa intentaba entonces salir al paso asegurando que desconocía por completo la situación de abusos denunciada por Xargay y mostraba su total apoyo a la jugadora. “La FEB muestra su firme condena ante los hechos que se relatan en dicha información, así como su rechazo a cualquier conducta abusiva dentro del mundo del deporte. Igualmente, la Federación quiere hacer constar que nunca tuvo conocimiento de un problema así dentro de sus equipos, ya que no lo hubiera consentido por ser contrario a los valores que promueve desde hace muchos años».

He hablado con Marta para trasladarle el cariño de todo el baloncesto español.Siento profundamente haya tenido que pasar por esto,y he puesto a su disposición toda la estructura FEB.Destacar que nunca tuvimos conocimiento de este comportamiento abusivo,no lo hubiéramos consentido https://t.co/f2xc7k8Fod — Jorge Garbajosa (@jgarbajosa15) August 8, 2021

Pero de nada han servido sus explicaciones y las redes han estallado contra el presidente de la FEB al que acusan de tener “cero credibilidad” y exigen su inmediata dimisión. Muchos usuarios recuerdan además a la Federación que no es la única salida polémica, en referencia a Anna Cruz que también abandonó la selección con un polémico adiós: “Ya no es mi familia, a la familia no se la trata así”.