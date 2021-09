Deportes

Thomas Heurtel (10-4-1989, Bèziers) está en pleno proceso de adaptación a su nueva realidad: al Real Madrid, a la ciudad, a los compañeros, al entrenador, a su tercer hijo... Hoy debuta con el Madrid en la Euroliga ante el Anadolu Efes (21:00, DAZN). El campeón fue uno de sus clubes en una trayectoria que también incluye a los otros dos equipos españoles en el torneo, Barcelona y Baskonia, que se estrenarán el viernes. Del Barça salió de mala manera después del feo episodio en el aeropuerto de Estambul. En Madrid está convencido de que va a «recuperar la felicidad como jugador». Vive en Majadahonda con su mujer Mel, con la que se casó en 2015 en Ibiza, y sus tres hijos: la bilbaína Catherine, el barcelonés Lucas y la madrileña Jasmine. «Ya se acabó, ya no habrá más, aunque soy todavía joven. Los niños pasan bastante del baloncesto, aunque sí traigo medallas o trofeos a casa Catherine está más feliz que nadie, pero no me lo pide por ahora. Vivimos a las afueras y estamos contentos, aunque no hemos podido disfrutar todavía de Madrid por el embarazo de mi mujer. Ya conocía la ciudad y es un sitio en el que se puede disfrutar mucho, aunque yo estoy aquí para disfrutar con el baloncesto».

–Habrá mucha gente que no recuerde que usted llegó a la ACB hace once años, al Meridiano Alicante...

–Sí, llegué muy pronto a Alicante. Tenía 18 años y era un niño, con el paso del tiempo he madurado mucho. He pasado por clubes importantes y con entrenadores importantes que me han hecho crecer. También me ayudó irme de mi casa con 12 años. Tenía un sueño y un objetivo que era llegar a lo más alto y poco a poco lo he conseguido.

–¿Siente que no ha terminado de asentarse en un club como han hecho sus compañeros Llull o Rudy en el Madrid?

–He estado en muchos clubes, pero si lo miras desde lejos en cada club he estado bastante tiempo. En Vitoria, en Efes o en Barcelona han sido sitios en los que he estado tres o más años. En Madrid ya veremos, pero tampoco creo que sean muchos más.

–¿Ha notado diferencias entre su club y los anteriores?

–El Madrid es mucho más profesional que los anteriores. No digo que mis anteriores clubes no lo fueran, pero es que la organización, el lugar en el que entrenamos, la ciudad Deportiva es súper chula... el ambiente que se vive en el equipo es más positivo que en el Barça.

–¿Le ha facilitado la adaptación el tener otros tres franceses en el equipo?

–Bueno, en el Barça, en un momento determinado, estuvimos cuatro franceses también en la plantilla. Aquí nos conocemos desde hace muchos años y sabemos cómo somos cada uno. Nos juntamos cuando podemos, por ejemplo el viernes pretendemos juntarnos en el chalet de Fabien –Causeur–, pero hay que pensar que estamos tanto tiempo entrenando, viajando y jugando que cuando llegamos a casa lo que queremos es estar con nuestra familia. Fabien como lleva cinco años aquí ha sido el encargado de explicarnos más o menos como funcionaba todo. Cada duda y cada pregunta sobre los entrenamientos, sobre los viajes... siempre vamos a Fabien. Le ha faltado hacerme de chófer.

–¿Ha habido algún compañero que le haya sorprendido dentro y fuera de la pista?

–Dentro, como yo jugaba en el Barça y en otros equipos, tenías una imagen muy concreta de Rudy. Y cuando lo conoces en persona es completamente diferente, cuando le conoces dentro del equipo y dentro del club, tanto en la cancha como fuera, ves que es muy buen tío y que siempre ayuda al equipo. Cuando estás fuera del Madrid no lo ves así...

–Se podría decir que como rival es un poco «cabroncete»...

–Sí, exacto, eso es.

–¿Qué va a aportar Heurtel en un equipo por el que han pasado bases como Sergio Rodríguez, Luka Doncic, Facu Campazzo...?

–No lo sé, lo que tengo que intentar es ser yo mismo. Tengo que ofrecer siempre lo máximo que pueda. Esos jugadores son buenas referencias para intentar llegar a donde ellos han llegado. Si lo logro seré feliz. En el equipo nos llevamos muy bien y la verdad es que hay muchos nivel y hay muchos jugadores que pueden hacerlo muy bien. Nos llevamos bien, aunque haya competencia.

–Ha hablado de felicidad y un ex del club como Campazzo aseguraba que una de las mayores virtudes de Laso es que sabía gestionar la felicidad de los jugadores...

–Laso es un experto gestionando el grupo, la felicidad de los jugadores y los egos de todos. Eso le da un punto más para ser un gran entrenador. Los bases también tenemos que ser gestores de la felicidad de todos. Cuando das asistencias a los compañeros y compartes el balón, la gente está más feliz.

–¿Qué le ofreció o qué le comentó Laso para decidirse a fichar por el Real Madrid?

–La verdad es que no tenía mucho que convencerme porque yo lo tenía muy claro desde hace tiempo. Además a él lo conocía de hace mucho tiempo atrás, de cuando entrenaba en San Sebastián y ahora aquí en Madrid. No llegué a verle jugar porque era muy pequeño, pero su filosofía de entrenador, su estilo de juego, su espíritu de equipo es algo que me favorece. Cuando me llegó la oferta del Madrid no me lo pensé.

–Antes mencionó que no cree que pase muchos años en el Madrid...

–Con más de 30 años no es que se acabe la carrera, pero poco a poco el final está más cerca. A estas alturas se trata de disfrutar lo máximo que puedas, aunque eso depende de cada uno, pero si no disfrutas... mal. Y aquí yo creo que voy a disfrutar porque este equipo ve el baloncesto como lo veo yo.

–El regreso del público a las canchas ayudará en ese disfrute...

–En los Juegos –Francia fue plata al perder la final ante Estados Unidos– ya tuvimos un poco de público, pero es verdad que el primer partido de la Supercopa fue chulo el volver a jugar delante de la gente. Todo el mundo tiene ganas de volver a los pabellones, aunque ya casi nos habíamos acostumbrado a estar sin los fans.

–Dé razones por las que el Madrid puede volver a ganar la Euroliga...

–Se ha fichado muy bien, tenemos jugadores con mucha experiencia y que saben lo que es ganar títulos. Hay un muy buen equipo, con muchos jugadores de nivel. Tenemos a pívots que son de los mejores de Europa y que jugar con ellos y no contra ellos está muy bien.

–Para empezar llega a Madrid el campeón del torneo...

–Creo que Efes vuelve a ser el favorito para ser campeón. Se han quedado casi con el mismo equipo que hace tres años y el año pasado ya fueron campeones. Micic hizo una temporada increíble, Larkin es muy peligroso... son dos de los peores rivales con que jugar.