Madrid ha recuperado uno de sus planes estrella para las noches del jueves o el viernes: ir a presenciar un partido de la Euroliga de los chicos de Laso. El Madrid arrancó el torneo con una victoria de prestigio ante el campeón. El Anadolu Efes estuvo siempre a merced de un equipo que durante bastantes minutos recordó al mejor de la “era Laso”. Baloncesto alegre, sin complejos, triples, mates, asistencias... una ración de ocio del bueno.

Restaba menos de un minuto para el descanso y el Madrid dominaba por 15 puntos al campeón de Europa, sí pero... Laso se daba media vuelta, se llevaba las manos al rostro, se sentaba en su silla y pedía un tiempo muerto. El tímido despertar de Micic y los detalles Larkin eran suficientes para que el técnico blanco llamase la atención de sus chicos. Lo que no se podía negar fue la espectacular puesta en escena que realizo el Madrid durante cuarto y medio ante el defensor del título. El Anadolu Efes tiene el mismo aspecto que le hizo campeón de Europa la temporada pasada y que le había situado en el mismo camino cuando todo se paró en 2020. Petrusev, materia prima para la NBA, ha ocupado el lugar de Sanli, pero Ataman cuenta con los mismos argumentos que el curso pasado. Laso tiene bastantes más.

Uno de los jugadores decisivos del Madrid y que están en plena fase de rodaje es Tavares (13 puntos, 12 rebotes y 2 tapones). El Afrobasket ha ralentizado su puesta en marcha con el equipo, pero aún así empezó siendo decisivo. Dos intimidaciones, un tapón y un estorbo bastaron para que sus compañeros despegaran con un estruendoso 12-0 de salida. No estaba mal en el regreso del público en la Euroliga. El comienzo del Madrid recordó a la antigua normalidad. La de un equipo explosivo, anotador, amante del show que tenía enloquecido al madridismo las noches de los jueves o los viernes. Los cinco primeros tiros acabaron dentro. La mayoría de los siguientes llevaron el mismo camino. Laso tiene un plantillón con muchos jugadores capaces de sumar puntos. Salió Heurtel desde el banquillo y en poco más de tres minutos había sumado 10 puntos sin fallo. El Madrid cerró el primer cuarto con un +17. No se frenó ahí. A golpe de triple aumentaron las distancias. Llull, Williams-Goss, Abalde, Yabusele acertaron desde el exterior y la ventaja se disparó por encima de la veintena. Laso apostó por un quinteto de cuatro bajitos con Poirier. Rudy se emparejaba con Singleton o Moerman, pero el Madrid no sufría la falta de centímetros. Poirier está empeñado en demostrar que su presencia puede ser casi tan importante como la de Tavares. El Madrid mandó mucho con sus dos torres. Sólo Larkin y el primer acierto de Micic en el último minuto del segundo cuarto fueron las señales que emitieron los turcos de su presencia antes del descanso.

La defensa del Madrid no aflojó y uno de los novatos con el Madrid en Europa, Williams-Goss, anotó un par de triples para que el Anadolu Efes no terminara de asomarse al partido. El base estadounidense necesita minutos y acierto para coger confianza y que sus compañeros le sientan como uno más. El abusivo dominio en el rebote hizo el resto. Tavares se hartó de coger rebotes. En solitario al final del tercer cuarto, el pívot sumaba más que todo el Efes, 12-11. El Madrid acumulaba 32, 11 ofensivos. El campeón no apareció por la capital y los de Laso se dieron un homenaje en el estreno de la Euroliga.

82. Real Madrid (32+18+18+14): Williams-Goss (9), Causeur (2), Hanga (8), Yabusele (15) y Tavares (13) -quinteto titular- Heurtel (15), Taylor (4), Poirier (4), Abalde (5), Rudy (0) y Llull (7).

69. Anadolu Efes (15+20+13+21): Micic (9), Simon (8), Beaubois (3), Moerman (4) y Dunston (4) -quinteto titular- Larkin (21), Petrusev (17), Singleton (3), Anderson (0), Balbay (0) y Pleiss (0).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Latisevs (Let) y Paternico (Ita). Sin eliminados.

Incidencias: 4.050 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga.

1ª jornada: Mónaco, 75-Panathinaikos, 63; Maccabi, 69-Bayern, 68; Armani Milán, 84-CSKA, 74; Real Madrid, 82-Anadolu Efes, 69; Unics Kazán-Zenit (18:00); Fenerbahçe-Estrella Roja (19:00); ASVEL Villeurbanne-Zalgiris Kaunas (20:00); Olympiacos-Baskonia (20:00) y Barcelona-Alba Berlín (21:00). (Todos en DAZN).

Clasificación: 1. Real Madrid (1/0); 2. Mónaco (1/0); 3. Armani Milán (1/0); 4. Maccabi (1/0); 5. Bayern Múnich (0/1) ; 6. CSKA Moscú (0/1); 7. Panathinaikos (0/1); 8. Anadolu Efes (0/1); 9. Alba Berlín; 10. ASVEL Villeurbanne; 11. Barcelona; 12. Baskonia; 13. Estrella Roja; 14. Fenerbahçe; 15. Olympiacos; 16. Unics Kazán; 17. Zalgiris Kaunas; 18. Zenit.