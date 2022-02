Chimo Moneke es un ala-pívot de 1,98 con el nombre más complicado en la historia de la Copa del Rey. Nwachukwu Iheukwumere es nigeriano, usa gafas protectoras, promedia 14 puntos y 8 rebotes y es una de las amenazas del Barça en el cruce de cuartos de mañana ante el BAXI Manresa. Saras Jasikevicius lo tiene clarísimo. Y no sólo porque el BAXI Manresa derrotara a su Barça hace poco más de un mes. El 95-96 con prórroga incluida era la primera victoria manresana en 26 años en el Palau y la constatación de que el equipo de Pedro Martínez es bastante más que la revelación de la ACB. Para algunos fue el partido del año. El Manresa (14/7) sólo tiene por delante a Madrid y Barça y está en la Copa por primera vez desde 2004. El técnico azulgrana apunta directamente al banquillo de su rival: “He aprendido mucho de Pedro Martínez, he visto muchos vídeos sobre cómo prepara los entrenamientos y cómo lo transmite a sus jugadores. Su éxito no me sorprende porque sus equipos siempre juegan muy buen baloncesto”.

El BAXI Manresa es un equipo muy identificable. Por eso dice su técnico que hoy “vamos a hacer lo de siempre”. Vértigo, intensidad atrás, ser valientes, jugar a muchas posesiones, nadie tira más que ellos, y su rebote ofensivo es el mejor de la ACB. La estadística relacionada con el deseo y la ambición les da quince posesiones más por partido. Una barbaridad. El equipo se ha organizado en torno a una base de jugadores españoles (Dani García, Dani Pérez y Yankuba Sima, estos dos últimos ya internacionales en las Ventanas FIBA) alrededor del capitán Rafa Martínez y una cuadrilla de novatos en la Liga Endesa que han impactado a su llegada. Jugadores sin experiencia aquí parece que llevan toda la vida en España. Del base francés Sylvain Francisco (Francisco, Paco o Siscu que garantiza 10 puntos por partido) su entrenador asegura que “porque mi hija tiene novio, si no no me importaría que fuera él”. Thomasson, Bako, Valtonen... los cuatro jugadores con más minutos en pista están en su primer año en España.

Lo del Manresa no es sólo una buena racha. Quedan muy lejos los títulos de Copa (1996) y de la ACB (1998) para un club que regresó a la élite en 2018 y que las últimas dos temporadas se quedó muy cerca del torneo. Hace dos años fueron octavos, pero el Estudiantes fue invitado. El año pasado se lo perdieron por un partido que no llegó a disputarse a tiempo por la pandemia.