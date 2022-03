Una entrenadora de baloncesto denuncia el machismo que vive cada fin de semana: “¿Dónde está Irene Montero?”

La integración de la mujer en el deporte ha dado pasos agigantados en los últimos años pero aún hay que lamentar muchas situaciones machistas y más si eres entrenadora de una equipo masculino. Esto es lo que lo que le ocurre a Arantxa, que dirige el un equipo del infantil masculino plata y cada fin de semana tiene que aguantar el ninguneo por parte de los rivales y de la propia organización. Harta de esta situación ha decidido no callar más y denunciarlo a través de un hilo en Twitter.

“Después de dos años aguantando lo mismo, he decidido que ya no me voy a callar más. No todos los fines de semana vivo estas situaciones, pero si la mayoría. Sigo sin entender que no se me respete como ENTRENADORA y menos de un equipo masculino. Y estoy segura de que no soy la única”, comienza diciendo en el hilo publicado en la red social.

Después de dos años aguantando lo mismo, he decidido que ya no me voy a callar más. 🛑🤐 ABRO HILO ⬇️ pic.twitter.com/ST6LwXnO67 — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

¿Dónde está el entrenador?

“Partido de infantil masculino plata. Voy a saludar al entrenador rival y a darle sus balones. ¿Su pregunta? - ¿Dónde está el entrenador? ¿Mi respuesta? - Soy yo, ¿por? No recibo respuesta a cambio. Tampoco un lo siento por la equivocación”, continúa la entrenadora.

En el hilo la técnico relata el menosprecio constante que sufre. “Ahora me acerco a la mesa a saludar a los anotadores y uno de ellos mi dice que si le puedo dar mi DNI para que lo meta en el acta como delegada de campo. Le digo que soy la entrenadora. No recibí respuesta a cambio ni tampoco unas disculpas. Creo que ya va siendo hora de hacer algo @FBMadrid” concluye.

Su denuncia ha corrido como la pólvora en redes sociales y plataformas feminista como “Contra el Borrado de la Mujeres” se han hecho eco de ella. Muchos usuarios le han mostrado su apoyo y otros muchos denuncian que el Ministerio de Igualdad no actúa en situaciones como esta. “¿Dónde está Irene Montero?”, “Mujer exponiendo una situación de prejuicios y falta de respeto y hombres explicando a la pobrecita que parece tonta y que eso no es prejuicio ni falta de respeto. Y luego dicen que el Ministerio de Igualdad no es necesario” o “Ánimo Arancha, que el machismo no te aparte de tus metas” se puede leer en los numerosos comentarios a su publicación. También hay otros muchos que denuncian situaciones similares.