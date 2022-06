Tavares abusa del Baskonia y mete al Madrid en la final de la Liga Endesa

Pablo Laso recibió el alta hospitalaria y su equipo le homenajeó clasificándose para la final de la Liga Endesa a la espera del rival que saldrá de la eliminatoria Barcelona-Joventut (1-1). El Madrid cerró su serie en Vitoria a la primera oportunidad porque contó con un Tavares majestuoso (23 puntos, 12 rebotes, 2 tapones y 36 de valoración) y dos sobresalientes Hanga (18 puntos y 2 rebotes) y Deck (17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias).

El Madrid con Tavares en pista está para lo que quiera. Sin Edy la cosa cambia y mucho. Lo demostró en los dos primeros partidos de la eliminatoria y lo confirmó en el tercero. En el capítulo inicial con él en cancha, +26; sin él, -16. En el segundo la historia se repitió: +22 con él y -10 sin él. ¿El tercero? +10 con él en pista. Cuando el Baskonia se sintió capaz de competir por primera vez en toda la serie, durante el segundo cuarto, Tavares fue el argumento al que se agarró el Madrid para mantener una diferencia que había construido a base de triples.

Con Laso ya en su casa y después de recibir el homenaje del Buesa Arena, el Madrid se mostró infalible en el arranque. Hanga y Causeur, con dos cada uno, embocaron los cuatro primeros triples de los blancos. La puntería y el dominio del rebote bastaron para mandar con una autoridad similar a la de los dos primeros partidos (14-25). “Si queremos seguir vivos, tiene que ser un partido muy diferente a los que jugamos en Madrid”, afirmó Granger. No lo fue hasta que Baldwin IV asumió el papel de líder que le encomendaron allá por el mes de septiembre en Vitoria y que raramente ha cumplido. El base asumió toda la responsabilidad (15 puntos al descanso), pero el Baskonia no reaccionó hasta que no encontró la ayuda de Fontecchio y Peters. Con tres amenazas, los vascos sí podían pelear. Y más con la peculiar rotación exterior que tenía que administrar Chus Mateo.

A las bajas habituales de Alocén, Williams-Goss y Abalde se sumaron las de Llull y Heurtel. A la dirección ya clásica de Hanga y al recurso de Núñez se sumaron ataques dirigidos por Deck, por Randolph, por Causeur, por Rudy... el Madrid siguió mandando porque el Baskonia no aumentó la presión defensiva y porque Tavares siempre estaba allí (12 puntos y 5 rebotes al descanso).

El Baskonia no fue capaz de aprovechar su oportunidad en el arranque del tercer cuarto. Tuvo un triple para empatar el partido recién salidos del vestuario, lo falló y el Madrid despegó otra vez con un Tavares imperial. A su dominio dentro de la zona añadió una puntería extraordinaria en lanzamientos frontales a la altura de la línea de tiro libre. Incluso se atrevió con un reverso desde casi cinco metros para que su equipo se marchara con quince puntos de ventaja. El “efecto Tavares” resultó devastador en el tercer cuarto con once puntos que dejaron en anécdota el partido que se estaba marcando Baldwin IV. El problema para los vitorianos es que el base seguía demasiado solo.

La tímida aparición de Granger fue la última señal de vida del Baskonia. Los vascos se acercaron para expirar (63-69). Con Tavares en el banquillo, Deck y Hanga tomaron su relevo. Entre el argentino y los rebotes ofensivos convertidos en canasta, la serie murió. La temporada del Baskonia no pasa del aprobado: fuera de los playoffs de la Euroliga, fuera de la Copa del Rey y semifinalista en la Liga Endesa tras una buena eliminatoria ante el Valencia y sin opciones ante el Madrid. Los blancos, con Laso ya en casa, volverán a pelear por el título.

77. Bitci Baskonia (14+22+17+24): Baldwin IV (26), Giedraitis (4), Peters (9), Fontecchio (16) y Enoch (2) -quinteto titular- Costello (5), Wetzell (3), Marinkovic (0) y Granger (10).

85. Real Madrid (25+16+25+19): Hanga (18), Causeur (14), Deck (17), Yabusele (2) y Tavares (23) -quinteto titular- Rudy (3), Núñez (0), Taylor (0), Randolph (0) y Poirier (8).

Árbitros: Hierrezuelo, Aliaga y Oyón. Sin eliminados. Técnicas a Hanga y Baldwin IV.

Incidencias: 10.000 espectadores en el Buesa Arena. Tercer partido correspondiente a las semifinales de la ACB

Cuartos de final: Barcelona, 2-Gran Canaria, 0; Real Madrid, 2-BAXI Manresa, 0; Valencia Basket, 1-Bitci Baskonia, 2 y Joventut, 2-Lenovo Tenerife, 1.

Semifinales: Barcelona, 1-Joventut, 1 (89-72, 81-87, día 8 21:00, 10 y 12*) y Real Madrid, 3-Bitci Baskonia, 0 (94-84, 83-71 y 77-85). (*Si fuera necesario). (Todos los partidos en #Vamos).

Final (fechas por confirmar. Todos en #Vamos)