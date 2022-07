Chus Mateo se convirtió en el final de la pasada temporada en el primer entrenador del Real Madrid. El que fuera segundo de Pablo Laso «heredó» el cargo debido al infarto de miocardio que sufrió el técnico vitoriano el 5 de junio. El balance con él al frente del banquillo no pudo ser más satisfactorio. El Madrid cerró las semifinales de la Liga Endesa con un rosco ante el Baskonia y se proclamó campeón por 3-1 ante el Barça en una final que dominó de principio a fin. En el seno del club se considera que el problema de salud de Laso es tan importante que no es cuestión de que se vuelva a repetir la dura experiencia y el final sea otro muy distinto. Por eso la intención del club es que Chus Mateo se convierta en el entrenador la próxima temporada y que Laso «decida» su futuro al margen del año de contrato que le quedaba. Desde el Madrid se deja abierto un abanico de posibilidades que en ningún caso contemplan su continuidad al frente del equipo.

Laso sufrió el problema cardiaco después del segundo partido de semifinales ante el Baskonia. El técnico se encontró mal en su domicilio y por su propio se desplazó al hospital donde quedó ingresado y al día siguiente se le practicó un cateterismo. «Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Estoy mejor que hace cinco días y con fuerza y ganas de volver cuanto antes», publicó en sus redes sociales. Su presencia en los partidos que restaban para concluir la temporada quedó descartada de inmediato, pero... Laso regresó a los entrenamientos durante la serie final ante el Barça. No se sentó en el banquillo en el partido decisivo, el cuarto, pero estuvo muy próximo a la zona donde se sientan los jugadores que no entran en la convocatoria. Laso vivió el título de campeón de Liga ACB poco menos que a pie de pista. Y su protagonismo incluso creció durante la celebración. Después de abrazarse con todos los jugadores de la plantilla y con su cuerpo técnico, Laso recogió su correspondiente trofeo y cuando Llull, el capitán, iba a levantar la copa de campeones reclamó la presencia del entrenador. Uno de sus pretorianos le cedió el protagonismo y el técnico elevó el trofeo. En las celebraciones institucionales Laso acudió con total normalidad junto al resto de la plantilla.

La postura que ha adoptado el club de apostar por Chus Mateo se debe a los informes médicos que maneja la entidad y que recomiendan que Laso siga alejado de los banquillos. Según «El Español», desde el Madrid lo que no se quiere es dejar la más mínima opción a que se repita una situación como la vivida a principios de los noventa con Ignacio Pinedo. El que fuera entrenador del Real Madrid sufrió un infarto en pleno partido de la Copa Korac ante el Clear Cantú y después de cinco meses en coma falleció.

El club ha apostado por dar un plazo a Laso para resolver la situación. Las opciones incluyen el pago íntegro del año de contrato que tiene pendiente, entrar a formar parte de la sección... pero es que la intención del entrenador es seguir en activo. Laso está en completo desacuerdo con los informes médicos que se manejan desde el club. La diferencia de posturas se hizo patente desde el mismo momento en que al entrenador se le da el alta en el centro hospitalario en el que estuvo ingresado casi 72 horas. La crisis entre los servicios médicos del club y los de la sección de baloncesto se resolvió la pasada semana con la destitución del Doctor López al frente de los segundos. ¿El motivo? Se negó a tramitar la baja laboral de Laso.

No es la primera vez que el entrenador está cerca de salir del club. Sus divergencias con el responsable del baloncesto madridista, Juan Carlos Sánchez, eran habituales, pero su conexión con pesos pesados dentro de la sección como Alberto Herreros o Alberto Angulo y los extraordinarios resultados deportivos –22 títulos– pesaron siempre más.

El equipo se encuentra en pleno proceso de planificación para la próxima temporada. Después de dar la baja a Heurtel, Taylor y hompkins se está trabajando en la continuidad de Causeur. El club le ofrece un año y el francés quiere dos. De momento no hay acuerdo. Otro jugador con el que hay dudas respecto a su continuidad es Nigel Williams-Goss. Su lesión de larga duración, como las de Alocén y Randolph, podría conllevar su continuidad. En los próximos días se producirá el anuncio de las llegadas de Sergio Rodríguez y previsiblemente de Mario Hezonha y Dzanan Musa. El sueño del club es recuperar a Campazzo. En cualquier caso al frente de la nueva plantilla no estará Pablo Laso. Chus Mateo será su sucesor.