España cumplió ante Montenegro el primer objetivo con el que llegó al torneo: alcanzar los octavos de final. Y lo mejoró con la victoria en la última jornada de la primera fase ante Turquía. La selección derrotó a los otomanos para terminar como líder del Grupo A y, en teoría, tener un cruce más sencillo el próximo sábado en Berlín. Aunque esto último es bastante discutible después de ver cómo se resolvió, al menos en parte, el Grupo B, el más exigente con diferencia del campeonato. Y es que España se medirá el día 10 con Lituania, una selección con la que disputó dos amistosos este verano y que se saldaron con sendas derrotas: 77-82 y 78-76.

Lituania y Bosnia y Herzegovina dirimieron en un duelo directo qué equipo se clasificaba para octavos de final como cuarto de grupo. Los bálticos, después de perder sus tres primeros partidos (Alemania, Eslovenia y Francia), se impusieron a Hungría para llegar con opciones en la última jornada ante los balcánicos. El que ganara se metería en octavos. Y Lituania dominó con una autoridad sorprendente después de ver el comportamiento de ambas selecciones a lo largo de la primera fase. Un parcial de 28-14 en el segundo cuarto resultó decisivo para el desenlace del encuentro. Valenciunas (13 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias) y Domantas Sabonis (12 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) dominaron por dentro y apenas encontraron la resistencia de Musa. El nuevo jugador del Real Madrid fue el mejor de Bosnia con 22 puntos. A sus dos interiores NBA, Lituania suma un juego exterior en donde destacan Grigonis y Brazdeikis, aunque su perímetro está muy lejos de la gloriosa escuela de tiradores de la que siempre ha presumido el baloncesto báltico.

Para el encuentro ante Lituania del sábado, Sergio Scariolo confía en contar con Rudy Fernández. El capitán de la selección española no jugó ante Turquía “por precaución” y también pensando en su presencia imprescindible en el cruce de octavos. En el partido de la cuarta jornada ante Montenegro el alero del Real Madrid sufrió un golpe en la rodilla derecha que le impidió completar el choque. La FEB anunció la ausencia del capitán en sus redes sociales: “El capitán de LaFamilia Rudy Fernández no jugará ante Turquía por precaución debido al golpe que recibió ayer en la pierna derecha”. Si no hay contratiempos el alero estará disponible el sábado ante Lituania.