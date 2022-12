Luto en el baloncesto español por la muerte de Miguel Ángel Martín

El baloncesto español ha mostrado sus condolencias tras hacerse oficial el fallecimiento, a los 73 años, de Miguel Ángel Martín; técnico de clubes como el Estudiantes, en el que hizo historia al conquistar, en 1992, una Copa del Rey y lograr la participación en la Final Four de la Liga Europa celebrada en Estambul y donde cayó en semifinales ante el Joventut Badalona. Además del conjunto estudiantil también le han recordado otros de sus ex equipos como el CB Murcia o el Real Madrid, quien emitió un comunicado: “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Martín, mánager general de la sección de baloncesto en la temporada 1996-1997, en la que se gana la Recopa de Europa, y entrenador del primer equipo en la temporada 1997-1998″.

Especialmente emotivo ha sido el mensaje en las redes sociales de José Vicente “Pepu” Hernández, quien primero fue su ayudante y posteriormente recogió su testigo en el Estudiantes: “Triste por el fallecimiento de Miguel Ángel Martín, jefe, amigo, maestro. Todo mi cariño para su familia”.

En esa línea de cercanía se ha movido también el ex jugador Rafa Vecina: “Vaya palo. Le costó meterme en el equipo por no romper jerarquías, al final el bien común y un par de broncas lo arregló. Un tío castizo. Abrazo a toda su familia. Una gran pérdida para Estudiantes”.

También se han pronunciado al respecto organizaciones como la Liga ACB, quien resaltó el hecho de que entrenase equipos en la competición durante once temporadas llegando a dirigir más de 300 partidos; la Federación Española de Baloncesto (FEB) o la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP).

La figura de Miguel Ángel Martín fue especialmente significativa en el Ramiro de Maeztu. “El Cura”, como era conocido, fue el entrenador en una de las épocas más gloriosas del club colegial. En la temporada 1988-89 llegó al primer equipo después de ejercer de técnico en las categorías inferiores. Sustituyó a Paco Garrido y apostó por jugadores formados en el Ramiro como Nacho Azofra y Alberto Herreros. Un equipo que contaba además con John Pinone, Ricky Winslow, Juan Antonio Orenga, Alfonso Reyes o Pablo Martínez, el “Estu” se convirtió en una alternativa a los grandes. En 1994 fue relevado por Pepu Hernández y su llegada al Madrid se produjo después de la salida de Zeljko Obradovic.