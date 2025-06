Entrevista a Pau Gasol: "Veo mucho baloncesto, más que cuando jugaba"

«Los Juegos de Barcelona me cambiaron la vida, me dieron un sueño que perseguí y superé. Me gustaría que en algún momento se los dieran a Madrid», dice Pau Gasol (Sant Boi, 44 años), leyenda del baloncesto y ahora miembro del Comité Olímpico Internacional. Está en la «Comisión de Coordinación de los Juegos de 2028». Habla Pau en la presentación del proyecto «Iberia, talento a bordo», a través del cual la compañía aérea ayuda a 14 deportistas en su camino a los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, en Los Ángeles. Son María Pérez, Silvia Mas, Adriana Cerezo, Rodrigo Conde, Marcus Cooper, Gerard Descarrega, Hugo González, Sarai Gascón, Antía Jacome, Niko Shera, Ray Zapata, Alfonso Cabello, Bea Ortiz y Sara Andrés. Casi todos miran a Pau con admiración. Él estuvo en cinco ediciones olímpicas. Después del acto, saca un rato para charlar con LA RAZÓN. Cuando recuerda a Kobe Bryant, su voz se sigue quebrando.

¿A qué dedica el tiempo ahora Pau Gasol?

A la Familia, al Comité Olímpico Internacional, a mi Fundación, también llevamos años trabajando en identificar oportunidades de inversión tanto en el deporte como en salud y bienestar; en tecnología, involucrado en promover el emprendimiento, sobre todo aquí en España, con el Patronato de Endeavor; y haciendo de embajador de compañías que están muy alineadas con nuestros valores, sobre todo en España. Los veranos son entretenidos, pero contento siempre de transmitir conocimiento, de inspirar a otros y seguir haciendo cosas.

Nadal dijo en su homenaje que después de la retirada se ve todo de forma diferente. ¿Le pasó a usted?

Sí, sí. Cuando estás en el modo competición estás muy focalizado en eso, y para ser realmente bueno tienes que obsesionarte y estar muy metido en cómo ser mejor, en el sacrificio y compromiso que requiere, y luego pues en ir a ganar todos los partidos y todos los torneos; pero una vez esa etapa acaba, cambias mucho el chip. Coges una perspectiva de apreciación de lo que has podido hacer. Fue muy bonito también dentro del acto de París cuando ves a Novak y a Roger, que ya no compites con ellos, no te estás jugando cada torneo, cada Grand Slam, y los ves ahora más como amigos. Hay un respeto que se ha generado a lo largo de los años y hay un aprecio de lo que ha sido, lo que ha requerido. Ahora que ese factor competitivo ya está a un lado, la relajación te hace apreciarlo de forma distinta.

Fue un homenaje increíble...

Lo fue, lo fue.

Como el suyo cuando le retiraron la camiseta los Lakers. Es una persona que suele mantener la firmeza, pero ahí se «rompió»...

Te emocionas, todos somos personas. El significado que han tenido ciertas etapas y, obviamente, ciertos actos, pues te tocan la fibra. También eso te lo da la vida, la experiencia, y el haber cerrado etapas que han significado tanto; la suerte que he tenido de tener el impacto que he tenido a través de mi deporte, lo que he podido conseguir y compartir. He intentado que la gente me aprecie y me respete sobre todo como persona, no solo por mis éxitos deportivos. Que te retire la camiseta los Lakers y te inmortalicen al lado de mi excompañero y para mí hermano mayor Kobe, pues es algo único.

¿Queda algo del chico que llegó a Memphis en 2001?

Yo creo que sí quedan cosas. Todos un poco evolucionamos, maduramos, pero sí que queda la esencia, las cosas de nuestro ADN y de nuestro carácter siguen ahí. Las ganas de hacer cosas, de disfrutar de la vida, la ilusión, el querer crear positividad y positivismo en el mundo y en todo lo que hago, todo eso sigue muy presente. Ahora es otra etapa, otros proyectos, pero con ganas de seguir disfrutando, de sentirme superprivilegiado. A ver cómo se va dando.

Por cierto, ¿en aquel momento se dejó barba para intimidar o eso es una leyenda?

Pues no lo sé, la verdad, no sé cómo surgió. Es cierto que con el pelo corto y afeitadito tenía cara de chavalín, incluso más joven quizá de lo que era. Llegó un momento en el que... No sé si fue algo consciente o premeditado o si fue más orgánico de aquel momento de disrumpir un poco, dejarte barba, pelo largo, y vamos a la pelea, como siempre, pero igual con un grado mayor. Coincidió también con el momento en el que me traspasaron a los Lakers. Creo que fue más orgánico que premeditado.

Llegó como alero y se hizo pívot. Ahora se juega casi sin pívots en la NBA. ¿Le gusta el juego?

Me gustaría que hubiera más equilibrio. En Europa sigue habiendo más equilibrio entre el juego interior y exterior, el juego sin duda se ha dinamizado bastante, el tiro exterior ha cogido una importancia y un peso muy grande, pero me gustaría que hubiera un poquito más de equilibrio, de movimiento de balón, un poco más de desarrollo de juego interior. Aún así hay jugadores de un talento fantástico y extraordinario y disfruto muchísimo.

¿Tiene tiempo de ver partidos?

Sí, sí. Veo mucho baloncesto, me encanta, es el deporte que más veo. Incluso lo veo más que cuando jugaba, que estaba metido en competición.

La NBA es una locura: avión, partido, avión, partido. No se puede casi ni entrenar.

Claro, hay partido casi día sí, día no. Obviamente seguías la liga, mirabas a tus competidores, pero ahora lo puedo hacer más, obviamente desde casa, teniendo niños pequeños. De momento son demasiado pequeños como para ir a verlos en directo. Disfruto de ver baloncesto y de ver cómo sigue evolucionando mi deporte.

Con su fundación se ha centrado en la obesidad infantil. ¿Por qué?

Porque identificamos que para nosotros era la gran amenaza para la infancia a día de hoy. Cuando escuché –es un dato que hemos lanzado en el documental que se estrena ahora en Movistar+: «Obesidad infantil, la pandemia ignorada»– que los niños que nacieran hoy en día tenían una esperanza de vida más corta que los padres, te hace reflexionar: «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?». Y el tema de la crisis de hábitos, sedentarismo, comer peor, todo el tema emocional también, ahora que se ha quitado el tabú de la salud mental hay que cuidar nuestro estado emocional; la importancia de dormir bien, la calidad del sueño, cómo ayuda o no a nivel de desarrollo; el tema de las desigualdades sociales, desigualdades financieras, económicas, que va creciendo. En todo eso vamos haciendo incidencia para que a día de hoy los niños puedan crecer en un entorno saludable.

¿Hay que poner el foco en los padres?

En todo. Al final los padres tienen mucha importancia y queremos empoderar y educar a los padres, pero lo que queremos es crear entornos saludables también fuera del hogar. Queremos empoderar a padres, pero al final a lo que los niños y padres tienen acceso es a lo que tienen acceso, y tenemos que incidir en eso también. Está el entorno escolar, el entorno de comunidades, cada una de ellas; el entorno de país, el entorno mundial, tenemos que regularizar y cambiar... Por ejemplo, el tema de marketing, el marketing que llega de productos a niños y niñas. Lo dijeron el otro día, la industria alimentaria invierte 900 millones de euros en promoción de marketing en España solamente. Son muchos factores que tenemos que pararnos a pensar qué está pasando a nuestro alrededor para gestionar en la medida que nosotros podemos controlar nuestros entornos.