Yabusele rescata al Real Madrid en Múnich

Baloncesto

El Real Madrid sumó su sexta victoria en la Euroliga en un partido muy trabajado en Múnich. Después de dominar en los dos primeros cuartos, la intensidad del Bayern equilibró el partido, pero los de Laso fueron capaces de manejar con serenidad los minutos finales. La constante presencia de Yabusele (21 puntos y 3 rebotes en 28:35) fue determinante para acabar con la resistencia de los muniqueses.

Bayern y Real Madrid arrancaron con quintetos atípicos. En los de Laso no había un base puro; en los de Trincheri faltaba un pívot. Hanga hacía de director de juego y los alemanes hacían lo que podían para contener a Yabusele y Tavares. La fórmula del Madrid funcionó en el arranque; la del Bayern no. Los dos grandes de los blancos hicieron y deshicieron a su antojo en ambas zonas. El primer despegue (4-11) llegó gracias a un dominio abusivo en el rebote. Pero la superioridad se quedó ahí. Rubit, el típico pívot que busca las cosquillas a Tavares por fuera, empezó a hacer daño. El Bayern recurrió también a Hunter para solucionar los problemas interiores. Y el ex madridista fue la mejor terapia para los locales. Su presencia frenó el dominio en el rebote. La irregularidad en el tiro de los blancos (0/6 triples en el primer cuarto) hizo el resto. El Madrid casi sumó más puntos (13) que rebotes (12) en los diez minutos iniciales. Del 4-11 de salida se pasó a un 17-13 al que el Madrid puso remedio a golpe de triple. Apareció Llull para acertar en el octavo intento. Vukcevic, otro de Llull, Heurtel, Taylor... el Madrid se mostró fluido cuando Heurtel y la defensa comenzaron a funcionar. El Bayern igualó la lucha por el rebote, pero enfrente tenía demasiados jugadores capaces de anotar. Los raquíticos 13 puntos del primer cuarto se convirtieron en 30 antes del descanso.

El Madrid mandaba, aunque había que comprobar con qué grado de autoridad. Trincheri reclamó intensidad y energía a los suyos. Laso pedía seguir “igual de concentrados en el partido”. Los que respondieron a las exigencias fueron los alemanes. Yabusele se quedó solo y el Madrid se encontró con que tenía que afrontar los tres minutos finales sin Tavares ni Poirier, ambos eliminados por faltas. La gestión del tramo final del Madrid fue ejemplar. Cuatro tiros libres sin error de Yabusele y Llull bastaron para frenar la notable segunda parte de los alemanes.

76. Bayern Múnich (13+19+26+18): Walden (10), Obst (0), Thomas (11), Lucic (7) y Rubit (20) -quinteto titular- Hunter (10), Weiler-Babb (0), Hilliard (16), Dedovic (2) y Jaramaz (0).

80. Real Madrid (13+30+17+20): Abalde (9), Hanga (0), Taylor (4), Yabusele (21) y Tavares (7) -quinteto titular- Heurtel (5), Rudy (5), Llull (8), Vukcevic (3), Poirier (9) y Causeur (7).

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Majkic (Esl) y Vyklicky (Pol). Eliminados Tavares y Poirier por faltas. Técnica a Tavares.

Incidencias: 6.700 espectadores en el Audi Dome. Partido correspondiente a la octava jornada de la Euroliga.

8ª jornada: Estrella Roja, 81-Panathinaikos, 48; CSKA Moscú, 82-Fenerbahçe, 91; Olimpia Milán, 75-Barcelona, 70; ASVEL Villeurbanne, 85-UNICS Kazán, 82; Anadolu Efes, 79-Zenit, 90; Zalgiris Kaunas, 71-ALBA Berlín, 79; Olympiacos, 86-Mónaco, 65; Bitci Baskonia, 69-Maccabi Tel Aviv, 87 y Bayern Múnich, 76-Real Madrid, 80.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olimpia Milán (7/1); 2. Olympiacos (6/2); 3. Barcelona (6/2); 4. Real Madrid (6/2); 5. Maccabi Tel Aviv (6/2); 6. ASVEL Villeurbanne (6/2); 7. Zenit (5/3); 8. Mónaco (4/4); 9. CSKA Moscú (4/4); 10. Fenerbahçe (3/5); 11. Estrella Roja (3/5); 12. Bayern Múnich (3/5); 13. ALBA Berlín (3/5); 14. UNICS Kazán (3/5); 15. Bitci Baskonia (3/5); 16. Anadolu Efes (2/6); 17. Panathinaikos (2/6); 18. Zalgiris Kaunas (0/8).