El Barça acabó la temporada pasada con una travesía de siete años sin pisar la Final Four y de once sin alcanzar el partido decisivo. Jasikevicius, la plantilla y el club se exigen en Belgrado dar un paso más que en Colonia. Han vuelto a ser el mejor equipo en la primera fase, han vuelto a necesitar cinco partidos para superar los cuartos de final y ahora llega el Madrid. Con el lituano en el banquillo, el balance es muy favorable al Barça (11/3) y esa tendencia se ha acentuado esta temporada. Seis Clásicos y cinco victorias azulgrana incluida la final de Copa. Pero a Saras los precedentes le dan lo mismo: «Si hemos ganado o perdido veinte veces contra el Madrid no importa. El Clásico más determinante es siempre el siguiente y somos conscientes de ello. El Madrid nos tiene muchas ganas y hay que igualar su hambre».

Jasikevicius habla de «hambre» por no volver a recordar a los suyos qué actitud quiere en la pista y qué echó de menos en la pasada final ante el Anadolu Efes. «Quiero doce cabrones en mi equipo», exigió al principio de temporada. En varias fases del curso así ha sido. La solidez mostrada en la Copa del Rey, las cuatro prórrogas que han jugado en Europa y han resuelto o las remontadas en muchos compromisos de la ACB y la Euroliga.

Saras quiere más. Llega a una cita de la que ha salido campeón cuatro veces. Sólo él en su etapa de jugador sumó cuatro títulos con tres equipos diferentes (Barcelona, Panathinaikos y Maccabi). En el Stark Arena puede convertirse en el cuarto ganador histórico de la competición como jugador y como técnico. Antes de él lo fueron el armenio Armenak Alachachan, con el CSKA en los sesenta, y dos clásicos relacionados con Madrid y Barcelona: Lolo Sainz y Svetislav Pesic.

El Barça llega a la capital serbia presumiendo de argumentos. Mirotic ha vuelto a ser elegido MVP, nadie tira mejor que ellos de tres, nadie tiene mejor porcentaje de tiros de campo, es el tercer mejor ataque, tiene al mejor joven de la competición –Jokubaitis–, la tercera mejor defensa... Calathes no llega con los problemas físicos que le disminuyeron el año pasado y Jasikevicius podrá contar con Higgins. El alero estadounidense, después de varios meses de baja tras pasar por el quirófano por una fascitis plantar, anotó el año pasado la canasta decisiva en la semifinal ante el Armani Milán. Abrines resume el espíritu con el que el Barça llega a Belgrado: «Llevamos mucho tiempo que el club no está en lo más alto de Europa –el Barça fue campeón en 2003 y 2010– y ya va siendo hora de devolverlo ahí».

Un ex del Madrid y una de las claves del Barça, Laprovittola, asegura que «las cosas se nos pueden poner difíciles, pero podemos salir adelante. Si todo el equipo está conectado, somos el mejor equipo de Europa Hay que estar muy duros de la cabeza los 40 minutos porque este grupo tiene carácter, temple y mentalidad ganadora».