Un jugador de la NBA descubre a los 31 años que es autista: "Ahora encaja todo"

Toney Snell, jugador de los New Orleans Pelicans hasta 2022, decidió someterse a pruebas médicas tras conocer el trastorno de su hijo cuando tenía 18 meses y la sorpresa fue mayúscula. Así lo ha relatado en el programa "Today" de NBC.

Snell reveló que pudo descubrir como adulto que tenía un trastorno del espectro autista después de que su hijo Karter, que ahora tiene 2 años, fuera diagnosticado. "Cuando se lo diagnosticaron a él, creía que yo también podía tener el mismo trastorno. Eso me dio el coraje para que me hicieran un estudio", ha explicado Snell, que asegura que tenía la sospecha desde pequeño. "Siempre fui muy independiente. Siempre estaba solo. No podía conectar con la gente".

El jugador asegura que, a pesar de haber recibido una noticia tan impactante, se siente liberado porque por fin ha entendido muchas cosas: "Estoy aliviado: 'Ah, es por eso que soy como soy'. Simplemente hizo que toda mi vida, todo sobre mi vida, tuviera mucho sentido. Fue como ver la luz, como ponerme unas gafas 3D".

"Mi hijo me dio el coraje para ir a que me hicieran un chequeo", dijo Snell a "Today".

Cuando era niño en California, Snell dijo que "simplemente no podía conectarme con la gente en el lado personal de las cosas".

Después de ser elegido por los Chicago Bulls en la primera ronda del draft de 2013, Snell jugó para los Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers y terminó la temporada 2021-22 con los New Orleans Pelicans. Jugó en 19 partidos esta temporada para la filial de la G-League de los Boston Celtics. Y, ante esta carrera, Snell aseguró que cree que no haber sido diagnosticado antes en su vida fue lo que le ayudó ayudó a llegar a la NBA.

"Creo que probablemente me habría limitado con las cosas que podría hacer y mi carrera deportiva se habría estancado", dijo Snell. "No creo que hubiera estado en la NBA si me hubieran diagnosticado autismo [a la edad de su hijo]. Porque en aquel entonces dirían ¿Qué es el autismo?. Habrían puesto un límite a mi habilidades y no me habrían permitido jugar al más alto nivel"

Ahora afirma que solo quiere apoyar a su hijo. "Quiero asegurarme de que mi hijo sepa que lo arropo", dijo Snell. "Cuando era niño, me sentía diferente, pero puedo mostrarle que estoy aquí y que vamos a afrontar esto juntos, vamos a crecer juntos y vamos a lograr un muchas cosas juntos", sentenció.

¿Qué tipo de autismo padece su hijo?

Según relevaron en redes sociales, Karter padece trastorno autista de grado 1. Se correspondería con lo que comúnmente se denomina autismo leve. Este grado recoge a personas con habilidades para la comunicación verbal y motivadas por interactuar con otros, pero que sus intentos de acercamiento pueden resultar peculiares a los demás.

Estos pacientes necesitan ayuda tanto en la comunicación social como en el área de comportamientos restringidos y repetitivos.

Este es el grado más conocido de los trastornos del espectro autista. Fue descrito desde el año 1941 por Leo Kanner, quien le dio el nombre de Autismo Infantil Precoz, convirtiéndose en el primer trastorno en englobar a todos los niños con características del espectro autista, sin realizar distinción de síntomas o gravedad. Hoy se conoce simplemente como trastorno autista de grado 1.

Para diagnosticar a un niño con un trastorno autista de grado 1 es necesario que no haya desarrollado su lenguaje y tienda a evitar la mirada y aislarse del mundo. También debe presentar movimientos estereotipados que resultan raros y no tienen un objetivo definido. Además, debe manifestar una gran incapacidad para expresar las emociones y mantener una esfera de intereses y actividades muy reducida.