Horario y dónde ver el España-Estados Unidos

La final del próximo Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia con la que todo el mundo sueña se disputa en el Martín Carpena de Málaga como final del Torneo del Centenario de la FEB. España y Estados Unidos superaron a Eslovenia (99-79 y 92-62, aunque los yanquis no tuvieron enfrente a Luka Doncic) y se medirán en el tercer amistoso de preparación para el equipo de Sergio Scariolo (21:30, La 1).

España llega al partido inmersa en el proceso de adaptación a la baja de Ricky Rubio y pendiente del tobillo derecho de Usman Garuba. Las molestias del pívot no son preocupantes, pero es probable que no disponga de minutos ante los estadounidenses. Garuba es uno de los pocos jugadores que puede contrarrestar el potencial físico del grupo que dirige Steve Kerr. Scariolo se toma el amistoso con la distancia debida: "Ha habido hasta ahora cosas útiles, cosas buenas a nivel de ritmo y a nivel de juego colectivo, pero hay que corregir pronto la defensa en los cuartos impares que puede costar muy caro en partidos oficiales".

España seguirá en manos de Alberto Díaz y Juan Núñez, los únicos dos jugadores a los que el seleccionador se ha referido como fijos para el próximos campeonato. "El grueso lo tendrán ellos encima, así que... que se diviertan", apuntó Scariolo.

Estados Unidos también se encuentra en plena fase de adaptación de una plantilla en la que no hay megaestrellas de la Liga estadounidense, pero sí un bloque al que Scariolo ve como "la selección más fuerte del mundo". Los USA, que cayeron en cuartos del último Mundial ante Francia y acabaron en la séptima plaza, cuentan con un equipo "que tiene para hacer cinco quintetos con los que ganar el oro mundial. Es un grupo lleno de estrellas de primerísimo nivel que no han tenido, entre el público menos entendido, ese estatus de superestrellas porque no todo el mundo sigue la NBA como la seguimos nosotros profesionalmente", comenta el italiano.

El arsenal de Steve Kerr es amplísimo. Cuenta con el Rookie del Año en la Liga estadounidense, Paolo Banchero; el Mejor Defensor, Jaren Jackson Jr; el base de los Knicks, Jalen Brunson; el alero de los Nets, Mikal Bridges... material de sobra para aspirar a recuperar el trono mundialista.