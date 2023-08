Ricky Rubio y un hueco imposible de llenar

La selección ha vuelto al trabajo en Fuengirola después de un fin de semana de tregua. Con el grupo asimilando la baja definitiva de Ricky Rubio, el próximo fin de semana llegan en el Martín Carpena dos exámenes de primer nivel: la Eslovenia de Luka Doncic el viernes y Estados Unidos, que perdió su primer partido con un combinado de la NBA, el domingo. Será el momento de empezar a comprobar cómo rearma Sergio Scariolo una posición en la que son baja dos de los jugadores decisivos en los últimos campeonatos: Ricky Rubio, en el Mundial y en los Juegos, y Lorenzo Brown, en el último Eurobasket.

«Lorenzo de Albacete», como le bautizó Garuba, jugó el último tramo de la temporada infiltrado por un problema en el hombro derecho. Después de consultar a tres especialistas le recomendaron operarse con lo que debió renunciar al Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón. «Llevaba todo el año pensando lo bonito que hubiese sido jugar con dos manejadores de balón como Lorenzo y Ricky a la vez, pero no ha podido ser y buscaremos otras formas más tradicionales» , declaró Scariolo cuando se conoció la baja de Brown a primeros de julio.

Luego llegó lo de Ricky. Estaba llamado a ser la pieza angular del equipo. MVP en el último oro mundialista y máximo anotador de los Juegos de Tokio, su regreso era la mejor noticia para el seleccionador y para sus compañeros. «Tengo confianza ciega en Ricky. Lo dará todo por este equipo, como siempre ha hecho, pero será el campo el que nos diga su estado de forma. Existe un margen de incógnita. Me deja tranquilo que haya alcanzado un equilibrio mental para saber que llegará donde pueda y no se quedará detrás por otras razones que no sean físicas», afirmó el técnico de Brescia en una entrevista en Marca nada más comenzar la concentración. Unas declaraciones reveladoras de la desagradable sorpresa que se han llevado todos los miembros de la selección. Ricky llevaba trabajando meses para llegar en una buena condición a la concentración, pero...

La baja, especialmente dolorosa para compañeros como Llull, Rudy o Claver, ha provocado la llamada de Juan Núñez porque en la lista sólo quedaba un base, Alberto Díaz. El jugador del Unicaja, después de su excepcional Eurobasket, es uno de los fijos en la lista final de doce para el Mundial. Núñez ya estuvo en la concentración de 2022 previa al Campeonato de Europa. Fue uno de los últimos descartes después de fichar por el Ratiopharm Ulm. Scariolo confiaba en que su salida del Real Madrid para disponer de minutos en el equipo alemán le permitieran evolucionar, especialmente en su tiro exterior. La progresión en la Bundesliga le ha devuelto a la selección y ya tuvo minutos en el primer amistoso ante Venezuela. Ambos, Díaz y Núñez, son los dos únicos bases puros del grupo. Scariolo podría utilizar en esa posición también a Jaime Fernández o Llull, aunque el papel de ambos en la selección es más de escoltas. Otras opciones serían la de Abalde, aunque el jugador del Real Madrid tiene complicado acabar entre los doce que acudan al campeonato, y Abrines, que de forma esporádica llegó a ejercer de base la pasada temporada en el Barcelona.

Después del Torneo del Centenario FEB en Málaga, España tendrá dos amistosos más. Será en Granada donde se medirá a la selección canadiense (día 16) que entrena Jordi Fernández y a la República Dominicana (día 19).