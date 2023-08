Pau Gasol ya está en los cielos del Hall of Fame

La leyenda del mayor de los Gasol sigue creciendo. Pau se ha convertido en el primer jugador español que entra en el Salón de la Fama, el templo estadounidense donde sólo habitan los mayores mitos de la historia del baloncesto mundial. Allí sólo había otros dos españoles, dos entrenadores: Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel. Pau forma parte de la promoción de 2023 de The Naismith Basketball Hall of Fame. Junto a él, estrellas de la dimensión de Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon o Gregg Popovich ya están en los altares del baloncesto estadounidense.

El Symphony Hall de Springfield en Massachusetts acogió una ceremonia en la que Pau estuvo apadrinado por un ex jugador legendario: Toni Kukoc. Difícil encontrar un jugador tan representativo como el croata. Y el discurso de Pau estuvo extraordinariamente armado: "Vaya noche, vaya momento... Estoy henchido de orgullo, gratitud y es un enorme honor que me hagan ingresar en el Salón de la Fama. Si me hubieran dicho cuando era crío que no sólo conocería a Kukoc sino que sería él que me presentara al Salón de la Fama no lo hubiera creído. Era un modelo, una inspiración". Y también recordó para empezar a Kareem Abdul-Jabbar, que iba a ser su otro padrino: "Quiero dar las gracias a mi amigo y modelo Kareem. No ha podido venir porque no se encuentra bien, pero espero que se recupere pronto"..

El tributo máximo que puede recibir un jugador de baloncesto en Estados Unidos le llega a Pau cinco meses después de que su camiseta de los Lakers con el dorsal 16 fuera retirada. "Este año está siendo muy especial. A nivel emocional está siendo realmente abrumador. Son experiencias que un poco te sobrepasan porque ni en el mejor de los sueños te imaginas que te retiren la camiseta de los Lakers y entres en el Salón de la Fama. Sueñas con jugar con los mejores en la mejor de la liga del mundo, hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo. Y bueno, supongo que cuando lo has hecho muy bien te llegan este tipo de honores", comentó el del Sant Boi antes de la emotiva ceremonia en la que estuvo presente toda su familia y que afrontó con "nervios, ganas y ansiedad".

En su discurso Pau no se dejó a nadie. "Nadie ha contribuido más que mi familia. Mis padres, a los que adoro, me han servido de inspiración. Mis hermanos Marc y Adrián. Con Marc he vivido cosas increíbles y Adrián es el único en la familia que tiene un master". Pau recordó a sus antecesores y un momento que le cambió la vida: "Siendo español quiero hacer un recordatorio Fernando Martín, Petrovic, Radja... A los siete años yo sólo quería divertirme, pero luego llegaron los Juegos de Barcelona y me cambió la vida. El Dream Team me cambió la vida y me hizo soñar con jugar con los mejores".

El momento más intenso llegó con el recordatorio a Kobe Bryant. Pau había saludado con un beso a Vanessa, la mujer de Kobe, antes de subirse al escenario. "Él cambió mi vida y mi carrera. Es la persona que elevó mi juego como nadie más lo ha hecho. Es alguien que simboliza lo que significa ser un líder, es Kobe", afirmó. Y mirando hacia arriba dijo: "No estaría aquí si no fuera por ti". La emoción también se extendió cuando habló de la selección: "No se puede entender la carrera y mi personalidad sin la selección, sin la Familia. Representar a mi país fue un gran honor, todo un privilegio. Hoy entramos todos juntos en el Salón de la Fama". Y apeló a sus orígenes: "Las raíces de cada persona te ayudan siempre a conseguir lo que consigues en la vida. Haber crecido en España, en Sant Boi, haber crecido en el sistema de ahí, me ha hecho apreciar muchas cosas y formarme como jugador y como persona. Estoy muy agradecido por todo. Este reconocimiento es también parte de mucha gente".

La presencia de tres jugadores europeos en la promoción de este año es la enésima prueba de que la NBA es un fenómeno global y de que muchas de sus estrellas proceden de más allá de Estados Unidos. "Este deporte ha crecido mucho desde que empezamos a jugar (...). Creo que podemos estar muy orgullosos de haber llevado el baloncesto internacional a un nivel más alto. Es muy especial compartir este momento con Dirk y Tony porque es extraordinario. Y es algo que era impensable hace no tanto", apuntó Pau.

Además de sus interminables logros a nivel deportivo en la elección como miembro del Salón de la Fama pesan los méritos más allá de la pista. "Tenemos un compromiso grande para cambiar las cosas, os pido que sigamos esforzándonos para cambiar las cosas", terminó afirmando. Y es que Pau va más allá de ser un mito como jugador de baloncesto. Sus labores constantes para la comunidad, el ser embajador de Unicef, la Fundación Gasol contra la obesidad infantil y que promueve la vida saludable entre los más pequeños... la leyenda de Pau sigue creciendo.