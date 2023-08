Los nuevos Juancho y Garuba

El regreso a la actividad de España, como no podía ser de otra forma, ha estado marcado por la baja de Ricky Rubio. Sergio Scariolo y su staff técnico persiguen que el grupo asuma la nueva realidad cuanto antes y el Torneo Centenario de la FEB que se disputa el fin de semana en Málaga ante Eslovenia y Estados Unidos aparece como la mejor oportunidad para centrarse en la nueva realidad más allá de lo de Ricky. El seleccionador lo tiene clarísimo: «Ahora se trata de dar un plus, que casi siempre hemos conseguido y que cada vez es más difícil, para no ser un equipo normalito».

En ese plus aparecen dos de los jugadores a los que más costó entrar en la dinámica del grupo en el pasado Eurobasket: Juancho Hernangómez y Usman Garuba. Ambos están ya en un punto de ebullición que hace un año no alcanzaron hasta bien avanzado el torneo. El alero fichado por el Panathinaikos fue el mejor en el amistoso ante Venezuela. Anotó 27 puntos (5/5 en triples) en apenas 20 minutos y la soltura que está mostrando en los entrenamientos la trasladó al amistoso. La amenaza exterior y los centímetros de Juancho son decisivos en los dos lados de la pista.

Usman Garuba llegó a la concentración de hace un año muy por detrás que el resto de compañeros. Realizó un esfuerzo extraordinario para llegar en condiciones al Eurobasket y terminó siendo determinante para el oro. Este agosto el panorama ha cambiado. Garuba está plenamente inmerso en la dinámica del grupo y eso se traduce en que su intensidad y presencia física impulsan a la selección en las tareas defensivas. Ante Venezuela anotó once puntos. El ex del Madrid es uno de los que más ganas tienen de que llegue el amistoso ante Estados Unidos.

Y es que el Torneo Centenario ya está en plena cuenta atrás. El combinado estadounidense llegó ayer a Málaga después de arrollar a Puerto Rico por 117-74. Era el primer partido «oficial» de preparación para el Mundial después de haber perdido el primer ensayo que disputaron ante un combinado de la NBA apenas 24 horas después de iniciar la concentración. La selección que dirige Steve Kerr se medirá el sábado a Eslovenia y el domingo, a España.

Los balcánicos ya se entrenarán hoy en el Martín Carpena y lo harán después de la exhibición de Luka Doncic ante Montenegro (104-100). El jugador de los Dallas Mavericks terminó con 34 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias en 33 minutos para firmar su segundo triple-doble este verano.