España ajusta piezas y arrolla a la Eslovenia de Doncic (99-79)

España y Eslovenia no estaban en "modo campeonato", como dice Scariolo, pero el amistoso que abría el Torneo Centenario de la FEB tuvo de todo. Ganó España. Lo peor fue el susto de Garuba en el primer cuarto. El pívot es una pieza determinante en el entramado defensivo de la selección y se tuvo que retirar con una cojera inquietante en el tobillo derecho. Si el problema no se agrava, la mayoría de las conclusiones de la victoria ante los balcánicos son positivas. Si la cosa se tuerce... mejor no pensarlo para un grupo que se está rearmando después de lo de Ricky.

España dejó hacer a Doncic (17 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) de salida como si las exigencias defensivas se hubieran tomado cinco minutos de tregua. Scariolo reclutó a medio ejército (Alberto Díaz, Rudy, Parra, Abrines...) para detener a Luka y lo logró porque el esloveno estuvo tanto tiempo pendiente de los árbitros como atento al juego. En ataque, España es capaz de ir dejando detalles que apuntan a un interesante número de efectivos capaces de sumar. Entre esos se encuentra Núñez, que tuvo buenos minutos como segundo base. Abrines, Jaime Fernández, Parra, Brizuela y Alberto Díaz tuvieron una presencia de esas que cambian dinámicas en la preparación. Y aparte están los hermanos Hernangómez y Aldama. Hay muchísima materia prima de calidad ahí. La pareja Willy-Aldama (35 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias entre ambos) tiene tamaño y talento. Si conectan, España tiene un filón. Juancho (17 puntos y 6 rebotes) demostró que el recital ante Venezuela no fue cosa de una noche excepcional. Su aportación desde el primer día no tiene nada que ver con la de hace un año.

¿Y Eslovenia? Ninguna selección en el próximo campeonato tiene una dependencia de un solo jugador como los eslovenos de Doncic. Sin Goran Dragic, los balcánicos han quedado en manos de la estrella de los Mavericks. Son capaces de firmar un arranque como el del Martín Carpena: cinco triples sin fallo en los cinco primeros minutos. Y casi todos generados por el talento de Luka. Pero si a esos fuegos artificiales le siguen nueve errores seguidos desde la línea de tres y la defensa del rival se ajusta... Eslovenia pasó de dominar por trece en el primer cuarto a irse diez abajo al descanso. En el tercer cuarto vivió más preocupada de los árbitros que de los jugadores de Scariolo. Y su defensa acabó encajando casi cien puntos. Mal negocio.

99. España (26+25+22+16): Díaz (7), Abrines (13), Parra (7), Juancho (17) y Willy (17) -quinteto titular- Rudy (3), Núñez (7), Claver (0), Aldama (18), Fernández (3), Brizuela (7) y Garuba (0).

79. Eslovenia (27+14+22+16): Blazic (11), Doncic (17), Hrovat (10), Prepelic (4) y Morgan (2) -quinteto titular- Samar (4), Nikolic (2), K. Prepelic (11), Tobey (10), Dimec (0), Dragic (3), Glas (0) y Cebasek (0).

Árbitros: Torres, Cortés y Sánchez. Técnica a Sekulic. Sin eliminados.

Incidencias: 9.000 espectadores en el Martín Carpena. Primer partido correspondiente al Torneo Centenario de la FEB.

Antetokounmpo renuncia al Mundial

Giannis Antetokounmpo, estrella de Grecia y de los Bucks de Milwaukee, ha comunicado a través de sus redes sociales que no está preparado para competir al nivel que necesita para participar en el Mundial, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia, a partir del 25 de agosto. Tras una larga temporada en la que asegura que ha llevado su cuerpo "al límite", Antetokounmpo asegura: "Tras meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico está claro que no estoy preparado para competir al nivel que necesito para participar en el Mundial. Esta no era una elección, sino mi única opción para asegurarme de volver al nivel de baloncesto que tanto me ha costado alcanzar hasta ahora en mi carrera. Estoy muy decepcionado por este resultado, pero fue una decisión tomada con el personal médico", añadió el ala-pívot de origen nigeriano. Antetokounmpo tiene la intención de ayudar a la selección griega a clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.