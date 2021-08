“Tuve sexo con 6 mujeres a la vez”

Baloncesto

Magic Johnson fue una superestrella absoluta en la NBA, el hombre con Larry Bird cambió el deportes hata que llegó Michael Jordan para lanzarlo a la cúspide absoluta. Pero a los 32 años, Magic se convirtió en el personaje que puso cara al VIH al reconocer que lo tenía. Fue un paso fundamental para que la enfermedad se normalizara.

Nunca escondió que ser una estrella de baloncesto le abrió muchas puertas y también le ayudo a convertise en promiscuo. No ha hablaod mucho de ello, pero es algo que se conocía. Esta semana, además, ha salido a la luz un viejo clip en el que se ve a la leyenda de los Lakers hablando de tener varias mujeres a la vez.

“Como dije, las mujeres tienen diferentes fantasías. Algunas quieren estar con 2-3 a la vez. Una vez tuve 6 a la vez”.

Entrevistador: “¿Esa era su fantasía o la tuya?”

Magic: “Ambas. Probablemente más la de ellos que la mía”, dice con cierto ego el ex jugador de la NBA

Dice que no lo cuenta para presumir, ni para dar mensajes ni para hacer moralina acerca de su vida, sino que simplemente está contando su vida. Lo que vivió y no se arrepiente de ello. Lo que sucedió, sucedió. No quiere glorificarla, pero tampoco va a negar lo que hizo, porque, mientras pasó, disfrutó mucho

“No estoy enviando ningún mensaje contradictorio, esa fue mi vida. Si me preguntan si me divertí, me divertí. ‘¿Disfrutaste de tus fantasías?’ Sí, lo hice. Pero pagas por ello”.