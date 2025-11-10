Muere el legendario Lenny Wilkens, el entrenador con más partidos en la historia de la NBA

La NBA y el baloncesto estadounidense están de luto. Lenny Wilkens, miembro del Salón de la Fama de la NBA como jugador, como entrenador y como miembro del Dream Team de los Juegos de Barcelona, ha fallecido a los 88 años.

Wilkens, con su 1,85 y ejerciendo de base, fue uno de los jugadores más dominantes de la NBA en la década de los 60 del siglo pasado. Fue elegido en el número 6 del draft de 1960 por los Saint Louis Hawks y luego militó también en Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers y los Portland Trail Blazers. Como entrenador dirigió a los Sonics, Blazers, Cavaliers, Hawks, Toronto Raptors y New York Knicks. Fue ocho veces All-Star y ganó el anillo como entrenador con los Seattle SuperSonics en 1979. Nadie ha dirigido más partidos en la liga estadounidense que él (2.487), entre su etapa como jugador y como técnico acumula 3.319 partidos en la NBA y además ganó el oro olímpico como técnico de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

"Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA, como miembro del Salón de la Fama como jugador, como entrenador, y como uno de los más respetados embajadores de este deporte", aseguró el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Siempre me dijeron que debíamos dejar un lugar mejor de como lo encontramos. Así que ese fue el lema de mi vida", afirmaba el propio Wilkens. Descanse en paz Lenny Wilkens. Mucho más que un entrenador.

La jornada en la NBA ratificó el liderato de los Oklahoma City Thunder en la Conferenca Oeste al imponerse por 114-100 a los Memphis Grizzlies. Los Thunder (10-1) tuvieron que remontar un partido que Memphis (4-7) ganaba por 19 en el segundo cuarto. Shai Gilgeous-Alexander lideró a los campeones con 35 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos, mientras que Ajay Mitchell y Chet Holmgren anotaron 21 cada uno. Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble con 18 puntos y 13 rebotes. Para los Grizzlies, Santi Aldama, suplente, aportó 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y un robo.

Cade Cunningham y Jalen Duren se echaron a los Pistons (8-2) a la espalda en un duelo clave para el liderato el liderato del Este. Cunningham firmó 26 puntos y 11 asistencias, mientras que Duren 23 puntos y 16 rebotes para dar a Detroit su sexto triunfo consecutivo.

Los Nets de Jordi Fernández cayeron con estrépito en el derbi neoyorquino en el Madison Square Garden, 134-98. Los Nets (1/9) son uno de los tres equipos que suman una sola victoria tras la disputa de diez partidos en este inicio de curso junto a Indiana Pacers y Washington Wizards. Además, los Boston Celtics derrotaron 107-111 a los Orlando Magic con 3 puntos de Hugo González en 13 minutos.