El Barcelona se desangra ante el Bàsquet Girona

La derrota en el Clásico de la Euroliga el pasado viernes, acompañada por los gritos de "Cubells dimisión", fue la guinda para que el Palau mostrara el hartazgo que tiene con la trayectoria en los últimos cursos de la sección de baloncesto del Barça. El tropiezo en Gerona, el cuarto en seis jornadas de la Liga Endesa, puede significar el final de Joan Peñarroya en el banquillo azulgrana. El entrenador llegaba tocado a Fontajau y si se pierde por 18 puntos ante un equipo que sólo había ganado un partido en lo que va de curso. Las horas de Penarroya parecen contadas.

El Barça había encajado 47 puntos al descanso. Recibió 30 en el primer y el tercer cuarto. Y la respuesta de los azulgrana simplemente no existió. Si el jugador más productivo y casi el que más jugó, sólo por detrás de Parra, fue Willy Hernangómez es que algo no funcionaba como debía en el equipo. El desastroso porcentaje en el tiro de tres (8/25) y la inferioridad en el rebote, la estadística que más tiene que ver con el deseo, provocaron que el Barça llegara al último cuarto con una desventaja por encima de los 20 puntos (77-54).

El ataque de dignidad en el último cuarto no fue más allá de una tímida reacción que no llegó a ninguna parte.

Otra derrota sorprendente por el modo en que llegó fue la del Unicaja en Andorra. El equipo de Ibon Navarro encajó 98 puntos y está fuera de los ocho primeros puestos.

96. Bàsquet Girona (30+17+30+16): Needham (13), Livingston (15), Susinskas (3), Fernández (6) y Geben (12) -quinteto titular- Busquets (18), Hughes (3), Vildoza (15), Martínez (2) y Maric (6).

78. Barcelona (18+15+21+24): Satoransky (3), Laprovittola (15), Cale (4), Parra (5) y Vesely (5) -quinteto titular- Punter (12), Marcos (0), Willy (18), Clyburn (0), Shengelia (6) y Brizuela (10).

Árbitros: Caballero, Sánchez Sixto y Mendoza. Eliminado Shengelia.

Incidencias: 5.120 espectadores en Fontajau. Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa.

6ª jornada: UCAM Murcia, 84-BAXI Manresa, 65; Río Breogán, 81-Dreamland Gran Canaria, 92; La Laguna Tenerife, 101-Recoletas San Pablo Burgos, 97; MoraBanc Andorra, 98-Unicaja, 74; Hiopos Lleida, 86-Baskonia, 80; Bàsquet Girona, 96-Barcelona, 78; Covirán Granada-Valencia Basket (17:00); Surne Bilbao Basket-Casademont Zaragoza (18:00) y Joventut-Real Madrid (19:00). (Todos en Dazn)

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Valencia (5/0); 2. La Laguna Tenerife (5/1); 3. UCAM Murcia (5/1); 4. Joventut (4/1); 5. Real Madrid (4/1); 6. Hiopos Lleida (4/2); 7. Baskonia (3/3); 8. Dreamland Gran Canaria (3/3); 9. Unicaja (3/3); 10. Casademont Zaragoza (2/3); 11. Surne Bilbao Basket (2/3); 12. Barcelona (2/4); 13. BAXI Manresa (2/4); 14. Río Breogán (2/4); 15. MiraBanc Andorra (2/4); 16. Bàsquet Girona (2/4); 17. Recoletas San Pablo Burgos (1/5); 18. Covirán Granada (0/5).