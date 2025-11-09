Del abuso de Nikola Jokic a la peor noche de Luka Doncic

Nikola Jokic ha sido elegido en tres ocasiones MVP de la NBA, ganó el anillo en 2023, pero lo del pívot serbio de los Nuggets esta temporada va todavía más allá. Su entrenador, David Adelman, lo resume así: "Es el jugador de baloncesto más eficiente que he visto en mi vida. Les pido por favor que me muestren quién más es capaz de jugar así, con este nivel de eficiencia ofensiva".

Los últimos en sufrirlo han sido los Pacers de Indiana. Los subcampeones de la NBA están muy lejos del equipo que alcanzó las Finales el curso pasado por la lesión de Tyrese Haliburton. Son penúltimos del Este con una victoria en nueve partidos y la pasada madrugada sufrieron la versión más determinante de Jokic. El balcánico sumó su sexto triple doble en nueve partidos con 34 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias. Sus promedios son escandalosos: 25,2 puntos por partido, 13 rebotes y 11,9 asistencias. Desde sus 2,13 es el mejor pasador de la NBA, el segundo mejor reboteador y está en el "top 15" de anotadores. Los Nuggets marchan terceros en el Oeste (7/2) por detrás de Thunder y Spurs y Jokic, además, ha prometido que ya no va a volver a gritar a los árbitros: "Es mi nuevo desafío para este año". Su mes de noviembre resulta todavía más llamativo. Los Nuggets llevan cuatro victorias seguidas y los porcentajes de tiro de Jokic son alucinantes: 70 por ciento en tiros de dos, 47 en triples y 87 en tiros libres.

El partido de Jokic contrasta con la mala noche que vivió Luka Doncic en Atlanta ante los Hawks (122-102). Sin LeBron James, que sigue de baja al menos hasta la tercera semana de noviembre, ni Austin Reaves, Doncic estuvo demasiado solo y lejos del rendimiento que está ofreciendo este curso. El base, que promedia casi un triple doble de cuarenta puntos por encuentro, no pasó de los 22 con 5 rebotes y 11 asistencias.

Los Philadelphia 76ers y los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama prolongaron su buen comienzo de temporada. En Toronto, los Sixers se llevaron una importante victoria por 130-120 con la mejor actuación de la temporada de Joel Embiid, que anotó 29 puntos. Los Spurs superaron por 126-119 a los New Orleans Pelicans en el estreno de De'Aaron Fox, protagonista con 24 puntos. El francés Victor Wembanyama aportó un doble doble de 18 puntos y 17 rebotes para los texanos, que tienen un balance de siete victorias y dos derrotas.