El Barça cierra la Final Four con una derrota sonrojante ante el Mónaco (78-66)

El Barça abandona Kaunas con dos derrotas encima y con la sensación poco menos que de haber tirado a la basura sendos partidos en la Final Four. La derrota ante el Madrid y la imagen del equipo en los dos últimos cuartos del Clásico pesaron demasiado en el partido que ningún jugador quiere disputar. Al descanso el Mónaco mandaba por 16 puntos (28-44) y el equipo que ha sido la sensación de la temporada dejaba Kaunas con un buen sabor de boca.

Todo lo contrario que le ha sucedido al grupo de Jasikevicius. El Barça se mostró mortecino durante demasiados minutos. No compitió hasta que sintió vergüenza del papelón que estaba protagonizando y cuando quiso engancharse al partido ya era demasiado tarde. Niko Mirotic fue el máximo anotador con 15 puntos ante un equipo que al menos se lo tomó con algo más de seriedad. El Mónaco no necesitó una actuación sobresaliente de ninguna de sus estrellas para sumar la primera victoria de su historia en una Final Four. El Barça tiene una semana para recomponerse antes del inicio de los playoffs de la Liga Endesa.

66. Barcelona (13+15+17+21): Satoransky (7), Laprovittola (5), Abrines (9), Mirotic (15) y Sanli (2) -quinteto titular- Vesely (6), Kalinic (4), Tobey (2), Martínez (2), Kuric (7), Jokubaitis (0) y Nnaji (7).

78. Mónaco (24+20+16+18): James (3), Loyd (9), Diallo (10), Brown (2) y Motiejunas (2) -quinteto titular- Okobo (10), Moneke (4), Blossomgame (9), Makoundou (4), Ouattara (2), Strazel (14) y Hall (9).

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Panther (Ale) y Hordov (Cro). Sin eliminados.

Incidencias: 13.848 espectadores en el Zalgirio Arena. Partido correspondiente al tercer y cuarto puesto de la Final Four.

Semifinales: Olympiacos, 76-Mónaco, 62 y Barcelona, 66-Real Madrid, 78.

Final: Olympiacos-Real Madrid (19:00, Dazn).

