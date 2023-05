El Barça, de la continuidad de Jasikevicius... por ahora a las dudas de Mirotic

Queda poco más de un mes para el final del curso baloncestístico y el Barça no ha ganado ningún título esta temporada. Desde el club se asegura que "por ahora" no se está pensando en el relevo de Saras Jasikevicius, que acaba su contrato el 30 de junio después de tres años de relación. "Es la opción de futuro porque no se ha hablado con nadie más", aseguró Juan Carlos Navarro, director técnico de la sección, en Kaunas.

Tres años, tres Final Four. Una derrota en la final ante el Anadolu Efes y dos tropiezos en semifinales ante el Real Madrid son el "palmarés" azulgrana los tres últimos años en Europa. Navarro lanza un aviso: "Nos tenemos que levantar como sea en la Liga y no acabar como acabamos el año pasado". "Hablaremos a finales de temporada sobre cuáles son las sensaciones y estaremos desde ya con la mirada en la Liga, que es superimportante", destacó Navarro.

La clave del Barça que viene está en los inminentes recortes que va a sufrir el club a nivel económico en todos los estamentos. El presupuesto de la sección de baloncesto está por encima de los 40 millones (43) y está prevista una rebaja en torno al diez por ciento. Hay jugadores que acaban contrato como Kuric, Tobey o Sanli cuya salida de club está casi garantizada. A otros, como a Mirotic, el gran señalado por la derrota en semifinales, les rodean multitud de incógnitas que el propio jugador no ha despejado. "Tengo contrato y me gustaría acabar en Barcelona, pero hemos visto mucha gente, en general, con contrato, que no ha podido acabar, no lo sé", aseguraba a Efe antes de la Final Four uno de los jugadores mejor pagados de Europa.

"Nunca me ha preocupado mi futuro. Obviamente cuando acabe la temporada yo estoy ahí, el club lo sabe. Se tendrá que hablar de lo que se tenga que hablar. Ahora tengo que levantarme rápido, como jugador y como persona, porque sé lo que debo hacer, lo que se espera de mi, aunque ante el Madrid no lo pude hacer, tengo que sacar lo mejor, porque peor es muy difícil".