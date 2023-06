El Barça respira aliviado ante Unicaja (84-81)

Después de más de dos horas de pelea, el Barça está a dos victorias de la final de la Liga Endesa. Se jugó a lo que quiso Jasikevicius durante tres cuartos y se jugó a lo que quiso Ibón Navarro sólo en el tercer periodo. Conclusión: el Barcelona pudo con un Unicaja que sólo fue el equipo chispeante de este curso después del descanso, aunque no se rindió y tuvo la última posesión para forzar la prórroga.

El Barça ha llegado al final de la temporada en una situación incómoda. Por los resultados precedentes y por todo lo que rodea el futuro a corto plazo en el equipo de sus dos referentes: Jasikevicius y Mirotic. El técnico acaba contrato en 23 días y el ala-pívot puede estar viviendo sus últimas jornadas en el Palau pese a que tiene todavía dos temporadas de contrato. En el arranque de la semifinal ante Unicaja se vio un equipo serio, consciente de su obligación. La temporada de los azulgrana sólo se salva ganando la ACB y ante su verdugo en cuartos de Copa fueron un bloque consistente. El equipo ya dio pistas en la serie ante el Valencia. La cerraron en dos partidos y en el segundo hubo una exhibición imponente desde el triple (18/31). Esa buena mano se mantuvo ante los malagueños y fue uno de los pilares sobre los que se asentó su control de la situación.

"Hemos sido muy sólidos y no hay que relajarse porque ellos son capaces de meter muchos puntos muy rápido", describía Jasikevicius en el descanso a Movistar +. El Barça fue capaz de cambiar el estilo de Unicaja. No hubo vértigo, no hubo búsqueda de canastas fáciles, hubo pérdidas y demasiados tiros de tres forzados (3/14 al descanso). Los malagueños se miraron al espejo en el vestuario y no se reconocían. Sólo Ejim se atrevió a contestar la inspiración de Mirotic. Insuficiente para alterar a un Barça consistente. Por eso llegó la "situación de trifulca", como la definieron los árbitros, entre Perry y Laprovittola. Pura impotencia del base de origen estadounidense y pasaporte montenegrino que vio cómo su equipo llegó a estar 16 abajo. Pero ya lo había avisado Jasikevicius...

El Unicaja del tercer cuarto fue el equipo reconocible de este curso. Con Thomas y Sima como jugadores interiores, los andaluces fueron el equipo que han sido durante buena parte del año. Ritmo altísimo de juego, buenos porcentajes de tiro y mucha gente capaz de hacer muchos puntos. Con Sima martilleando el aro azulgrana, el equipo de Ibón Navarro incluso tuvo una posesión para ponerse por delante, pero Brizuela no convirtió el triple. Si el Barça todavía mandaba antes del tramo decisivo era porque el acierto exterior seguía vigente (66-58).

El Barça consiguió alterar la dinámica que había adquirido el Unicaja y el partido se trabó. Las diferencias para los azulgrana se estabilizaron en torno a la decena de puntos pese a que los malagueños no se rindieron y llegaron a discutir la victoria. La insistencia desde la línea de tres llevó a los andaluces a un 82-79 a 18.7 del final y posesión para el Barça. Dos tiros libres de Laprovittola parecieron llevar la tranquilidad al Palau, pero... Kalinosky forzó tres tiros libres. Anotó dos y Unicaja se hizo con el rebote ofensivo con 84-81 y 3.3 por jugarse. Unicaja no llegó a lanzar. La agonía mereció la pena para el Barça.

84. Barcelona (26+19+21+18): Satoransky (10), Laprovittola (5), Abrines (12), Mirotic (14) y Vesely (12) -quinteto titular- Sanli (13), Kuric (7), Tobey (0), Jokubaitis (9) y Kalinic (2).

81. Unicaja (15+16+27+23): Perry (2), Brizuela (4), Dedovic (2), Ejim (14) y Kravish (4) -quinteto titular- Díaz (4), Kalinosky (12), Sima (19), Carter (10), Thomas (4), Barreiro (0) y Osetkowski (5).

Árbitros: Calatrava, Aliaga y Araña. Eliminado Perry. Técnicas a Laprovittola, Jasikevicius, Vesely, Ejim y Perry.

Incidencias: 6.500 espectadores en el Palau. Primer partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

Cuadro de playoffs

Cuartos de final

A. Barcelona, 2-Valencia Basket, 0

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

C. Real Madrid, 2-Dreamland Gran Canaria, 0

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 2

Semifinales

1. Barcelona, 1-Unicaja, 0

(84-81; día 9, 21:00; día 11, 21:00; 13* y 15*)

2. Real Madrid, 0-Joventut, 1

(83-93; día 8, 21:00; día 10, 18:30; 12* y 14*)

Final

Ganador 1-Ganador 2

(arrancará el miércoles 14 si las dos semifinales acaban en tres partidos; el viernes 16 si acaban en cuatro o el domingo 18 si termina alguna en cinco).

*Si fueran necesarios. Todos en Movistar +.