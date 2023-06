El Barcelona presiona a Ansu Fati para que se marche

Ansu Fati está en la rampa de salida. El extremo tiene ofertas y Mendes ya estudia su posible adiós. Así lo acredita Sport: "Ansu, por ahora, está aguantando. Su prioridad es seguir, pero tiene todos los elementos en contra. Incluso, su agente, Jorge Mendes, le ha recomendado que salga y le ha puesto una operación encima de la mesa. Mendes se ha comprometido ante el Barça que acabará convenciendo al jugador pero el tiempo se está echando encima".

"La idea de Mendes era colocar a Ansu en el Wolverhampton para realizar un intercambio con Rúben Neves más el pago de 30 millones de euros por parte del club inglés. La operación en cuanto a beneficios para el Barça es superior a los 60 millones de euros y daría margen para comenzar a realizar movimentos de cara a los fichajes de la próxima temporada. Pero Ansu no quiere pasar del Barça al Wolverhampton por mucho que Mendes le haya prometido que en uno o dos años le colocaría en un grande de la Premier", afirma el medio.

Hace unos meses, Ansu rechazó al Bayern, United y Tottenham. Unos gestos que ratifican que el joven futbolista tiene claro que quiere quedarse. Ahora bien, caso distinto es lo que piensan desde la cúpula. El club cree que la venta del atacante puede ser un factor diferencial para ahorrar mucho más dinero. El potencial que tiene el atacante puede ser una gran ayuda para generar un movimiento que beneficie a la entidad.

Xavi quiso dar a Ansu un voto de confianza hace ya tiempo: "Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien. Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe".