Sam Bennett aprovechó la primera oportunidad para los velocistas. El irlandés se impuso con facilidad en la meta de Alicante. El control de su equipo y que Jakobsen se quedase encerrado en la última recta facilitaron su victoria. El esprínter del Bora confirmó que es uno de los mejores del mundo en su especialidad. Theuns, Mezgec y el español Jon Aberasturi le escoltaron en la línea de meta.

"Lo que tenía claro es que quería ser el primero en arrancar. Ayer no me encontré muy bien, pero el equipo me ha llevado perfectamente durante toda la etapa", explicaba el velocista irlandés, que luce con orgullo el maillot de campeón de su país. "Estoy orgulloso de poder lucir mi jersey con una victoria", dice. "Es un placer poder hacer que los fans irlandeses disfruten en los esprints en las montañas. Es fantástico tener a dos irlandeses en el podio", añade. Él fue el ganador de la etapa y su compatriota Nicolas Roche sigue siendo el líder de la carrera.

Bennett se había librado mucho antes de uno de sus peores enemigos. Gaviria, afectado por la caída que sufrió todo el equipo del Emirates en la contrarreloj por equipos, se quedó descolgado varios kilómetros antes del final y no pudo reengancharse al grupo a pesar de la ayuda de su compañero Henao. El irlandés tenía prisa por ganar una etapa porque no son muchas las oportunidades para los velocistas. "Tenía que ganar esta semana porque si no tenía que esperar hasta la última. Una victoria tan temprana me quita presión", admite.

El único sobresalto del que tuvieron que estar pendientes los equipos de los hombres rápidos fue la escapada en la que se metió Ángel Madrazo, el hombre del Burgos que piensa sólo en los puntos para el maillot de la montaña que luce sobre sus espaldas.

3ª etapa. Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante (188 kilómetros)

Ganador (Premio Cofidis)

1- Sam Bennet (Irl/Bora)

Clasificación General (Maillot Carrefour)

1-Nicolas Roche (Irl/Sunweb)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Nairo Quintana (Col/Movistar)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1- Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH)

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1- Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (Patrocinado por Andalucía)

1-Sunweb

Combatividad (Premio Continental)

Ángel Madrazo (Burgos BH)