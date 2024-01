El beso viral que Djokovic le mandó a Kyrgios

Novak Djokovic está protagonizando una remontada ante Fritz de gran mérito. Y es que, el serbio está remontando a Fritz. La anécdota la puso al mandar un beso a la cámara dedicado a Kyrgios que está siendo uno de los comentarista de este Open de Australia. Novak está mucho más cerca de las semifinales en un torneo, donde su mayor rival es Carlos Alcaraz. La baja de Nadal posiciona al murciano como la 'esperanza' de volver a plantar cara al Djokovic.

Se desconoce si el beso de Djokovic a Kyrgios es una provocación. La realidad es que, al menos públicamente, ambos tenistas han tenido varios malentendidos. Uno de los más famosos fue en 2021 cuando el propio tenista australiano le dijo: "¡Dile a tu novia que se vaya de mi palco!". Meses después el serbio dijo en una entrevista que no tenía ningún respeto por Kyrgios fuera de la pista. "Kyrgios es bueno para este deporte. Es un tenista un tanto diferente y que tiene un gran talento. Al igual que me pasa con el resto de tenistas, le tengo muchísimo respeto cada vez que me enfrento a él en cada partido. Ha demostrado que tiene la capacidad de poder ganarle a cualquier jugador del circuito. Fuera de la pista la cosa cambia y no le tengo ningún tipo de respeto. No tengo nada más que hablar de él", dijo. Por su parte, Kyrgios le llamó "inútil" por cuestionar los protocolos impuestos por los servicios sanitarios australianos.

Más allá del posible significado que pueda tener ese gesto, la realidad es que la gente en redes sociales está aplaudiendo al serbio por su auténtica exhibición.