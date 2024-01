Djokovic da nuevas pistas sobre su posible retirada

Novak Djokovic ha alcanzado ese momento en el que sus primeras semanas en los Grand Slams son una simple fase de rodaje para el momento en el que el torneo se pone serio. Así lo demostró ante Adrian Mannarino. El serbio arrasó al francés, 6-0, 6-0 y 6-1 en una hora y 44 minutos, para alcanzar los cuartos de final del Open de Australia donde le espera Taylor Fritz. Será el octavo partido ante el estadounidense y hasta ahora hay pleno de victorias para el galo.

Djokovic superó al australiano Roy Emerson y ya es segundo en la lista de jugadores que pueden presumir de "roscos" en los Grand Slams con un total de 48. Está a sólo dos del medio centenar de Agassi. "Los primeros sets han sido uno de los mejores que he jugado en mucho tiempo. De verdad que quería perder ese juego en el tercer set porque notaba mucha tensión en el estadio y así podía concentrarme de nuevo", comentó a Jim Courier en la entrevista en la pista. Además el serbio ha igualado con catorce presencias a Nadal y el australiano John Newcombe en la segunda posición de tenistas con más participaciones en los cuartos del Open de Australia, en una lista liderada por Federer con 15. También ha empatado con el suizo en el número de presencias, 58, en los cuartos de un "Grande".

Después de liquidar a Mannarino, Nole hizo un balance de lo que va de torneo: "Está claro que los dos últimos partidos han sido mejores que los primeros. No es la primera vez que me pasa esto de empezar más lento e ir subiendo mi nivel. Hoy fue mi mejor día en cuanto a tenis, me sentí muy bien en pista y estoy emocionado de entrar en la segunda semana porque ahora el nivel sube con oponentes muy duros y no hay partido fácil". Luego miró más allá de lo que espera la semana que viene: "Amo el tenis, me apasiona competir y voy con mucha energía a cada entrenamiento, pero estar separado de mi familia me duele cada vez más, eso es por lo que más lucho ahora y trato de adaptar mi calendario. Soy el número uno y sigo arriba, no tengo ganas de dejar el tenis en esa posición, quiero seguir adelante. Cuando sienta que no soy capaz de competir al máximo nivel y deje de ser candidato a ganar Grand Slams será cuando considere retirarme. De todos modos eso puede cambiar, ya no soy un adolescente, soy padre y marido. Hay muchas cosas que me suceden en la vida privada que las disfruto y requieren mi atención. No juego por el dinero o por puntos, sólo quiero jugar porque adoro la competición".