Bombazo en 'El Chiringuito' sobre el futuro de Xavi: "Hay opciones de que siga"

El Barça se asegura la segunda plaza, pero el ambiente de tensión se palma. Los rumores apuntan a que Xavi no seguirá debido a que al presidente Laporta no le sentaron bien sus palabras en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería. En "El Chiringuito" dieron mucha importancia a este asunto.

"Tenemos que ver la película del fairplay financiero. No es el momento de comentar esto. Soy abierto y me explayo mucho, pero ahora no debo hacerlo. Creo que el culé debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico. La situación económica no tiene nada que ver con la que había hace 25 años, cuando un entrenador llegaba y decía: ‘quiero a este, este y este’. El barcelonista lo tiene que entender y nos vamos a ajustar a eso. Eso no quiere decir que no intentamos competir, pero esa es la realidad", aseguró el entrenador en la rueda de prensa.

"Se reunieron Laporta, Xavi, Deco y el hermano de Xavi. El entrenador pidió una llamada a Laporta y la respuesta fue que ya sería con Deco. Cuando Xavi habló ya se vieron las caras en un tono muy agradable. Han hablado del partido y a Xavi no se le ha dicho nada de su partido. Xavi no preguntó y Laporta no se refirió a ello. Si me preguntas en este momento, yo te digo que sí hay opción de que siga", aseguró el periodista José Álvarez.

"Xavi es un barcelonista incontestable. Ha sido una situación compleja, pero tenemos un técnico que siempre piensa en lo mejor para el club, por lo que es una gran noticia", insistió Laporta para justificar su decisión. Además, el presidente culé desmintió por completo que hubiese división en la junta directiva por esta decisión. "Toda la junta directiva apoya a Xavi", manifestó Laporta hace solo unos meses. Sport también manifestó que Xavi no seguirá en el banquillo culé después de sus palabras.

“A mí no me han dicho nada. La relación no cambia. Dije lo que creo que es real: que vamos a luchar por todo, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos, y muy bien, además, el club el primero, para revertir esta situación”, contestó Xavi en conferencia de prensa tras el encuentro con el Almería.