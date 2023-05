Bono y Montiel, como en el Mundial

Yassine Bono caminaba tranquilo después de haber sido decisivo para el triunfo de su equipo en los lanzamientos de penalti. Quizá sea la costumbre. Desde los once metros había resultado decisivo en el Mundial para que Marruecos dejara fuera a España y volvió a serlo para que el Sevilla ganara su séptima Liga Europa. Detuvo dos penaltis, a Mancini y a Ibañez y dejó el camino más limpio para los lanzadores.

«He vivido un montón de momentos así y hay que tener mucha calma para afrontarlos. Tenía mucha confianza en mis compañeros», decía el guardameta, que desde la llegada de Mendilibar ha tenido que compartir la portería con Dmitrovic.

«Este año ha habido muchas emociones, entre el Mundial y todo y lo de hoy y a veces la cabeza se va. Por eso me lo estoy tomando con normalidad. Me acuerdo de la gente que me apoyó siempre, de mi familia, de mi mujer, de mis padres, de mis amigos. Muy emocionante», añade.

Algo parecido debió de pasarle a Montiel, el hombre que marcó en diciembre el último penalti de la tanda para que Argentina fuera campeona del mundo. El lateral sevillista no esperó a lanzar el quinto, aunque era lo previsto en un primer momento. «Teníamos bastante claro quién iba a tirar. El orden lo han puesto ellos. Montiel, en un principio era quinto, pero luego han cambiado», explicaba Mendilibar después del partido. El argentino tenía que lanzar el penalti decisivo para que el Sevilla volviera a ser campeón de Europa.

Tuvo que repetir el lanzamiento porque el primero se lo detuvo Rui Patricio, pero estaba con los dos pies por delante de la línea. «Pensé que teníamos la oportunidad de ganar el título», decía después del partido, ya como campeón. Entre los dos lanzamientos, Mourinho se acercó al banquillo del Sevilla para felicitar a Mendilibar. Y Montiel no defraudó.

Tampoco defraudó a la estadística, que dice que el Sevilla ha ganado todas las finales de la Liga Europa que ha disputado. Y tres de ellas en los penaltis. Esta última apoyada en un portero y en un lateral derecho. Ellos le han dado la séptima.