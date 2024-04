Borussia Dortmund - Atlético de Madrid. Adeyemi, un terremoto dentro y fuera de la cancha

Una lesión complicó el final del año pasado y el comienzo de este a Karim Adeyemi. El futbolista, por el que el Dortmund pagó 30 millones la temporada pasada al Salzburgo, no acababa de encontrar su sitio y la lesión vino a complicarlo todo un poco más. Era diciembre y apenas había marcado dos goles en la Liga de Campeones y aún no se había estrenado en la Bundesliga. Y públicamente se culpaba de su bajo rendimiento a su relación con Loredana, la rapera de origen albanokosovar con la que comparte su vida desde el pasado verano.

«Sabía en lo que me estaba metiendo y sabía que ella es un personaje público. Pero la forma en que la gente me juzgaba y reaccionaba después de malas actuaciones era una locura. No pensé que fuera injusto conmigo porque no jugué bien, pero sí fue injusto hacia mi novia. Ella y mi familia no tienen nada que ver con cómo juego y con lo que hago en el campo. La responsabilidad es sólo mía, porque soy yo quien está en el campo de juego. A veces me parece extraño cómo algunas personas se toman la libertad de juzgar a alguien que no conocen», se lamentaba en una entrevista concedida al canal de Youtube del Borussia Dortmund.

Tampoco le ayudó que en noviembre renunciara a jugar con la sub 21 alemana después de no haber sido convocado para la absoluta. Pero lo que se interpretó como un acto de soberbia él lo describe como una cuestión de salud. «Siempre me siento muy orgulloso cuando juego con Alemania. Pero tenía que recuperar el ritmo y volver a jugar en Dortmund antes de poder lucirme ante la selección nacional», explicaba. Y en sus planes sigue estando poder jugar con Alemania la Eurocopa que este verano se juega en su país.

El carácter siempre ha sido un problema en su carrera, desde que fue expulsado de las divisiones inferiores del Bayern, al que había llegado con siete años. Pero un exfutbolista del Bayern, Manfred Schwabl, lo fichó para el Unterhaching y, además contrató a sus padres para que todo fuera más sencillo.

Después llegó su fichaje por el Salzburgo, un club con mucha vista para el trabajo con los jóvenes, y su ingreso en la élite. Con 22 años cumplidos en enero, este hijo de nigeriano y de rumana es una de las grandes preocupaciones del Atlético para el partido de vuelta ahora que ha empezado a encontrar el camino del gol. Su venganza contra el Bayern llegó con el que marcó en el Allianz Arena para la victoria de su equipo por 0-2. Ya son tres los que ha marcado en las últimas seis jornadas.