Un boxeador profesional protagoniza una pelea en el cine

El seis veces campeón de España de boxeo en peso pluma media, Antonio Barrul, protagonizó una increíble trifulca en mitad de la proyección de la película 'Garfield'. Un hombre comenzó a molestar al resto de presentes cuando estos le habían echado en cara que tuviera una actitud agresiva con su propia novia. Antonio Barrul intervino para intentar que frenase a tiempo y la proyección pudiera continuar sin más problemas. No obstante, la tensión fue en aumento y, tal y como se ve en el vídeo difundido en redes sociales, el boxeador baja para encontrarse con el hombre, con el que discute de forma acalorada.

Barrul vuelve a su asiento y pide disculpas a todos los espectadores que han tenido que presenciar esta escena. "Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo. Era un maltratador y había que frenarlo", ha afirmado Barrul durante el programa de la cadena de Mediaset.

El Código Penal no contempla explícitamente qué supone que una persona, en el caso de una pelea, tenga conocimientos de artes marciales o de deportes de contacto. De todos modos, en la jurisprudencia española sí encontramos sentencias en las que el tribunal considera como agravante de "abuso de superioridad" que uno de los implicados tenga una mayor habilidad, clara y demostrada, en el enfrentamiento.

El abuso de superioridad está contemplado en el artículo 22 del Código Penal, que trata sobre las circunstancias agravantes. Concretamente, en su segundo punto: "Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente".