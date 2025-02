El brutal discurso de Tomás Roncero en "El Chiringuito": "Se pensaban que nos iban a meter cinco"

La última gran remontada del Real Madrid ante el City no solo quedará marcada en la historia del club, sino también en la memoria de los aficionados Un encuentro que parecía perdido, que se tornaba en una pesadilla para muchos, terminó siendo una auténtica demostración de la grandeza que caracteriza a la institución blanca. Las reacciones han sido diversas, pero sin duda, una de las más destacadas fue la del periodista Tomás Roncero, quien no dudó en resaltar el valor y la esencia del Real Madrid tras este nuevo triunfo.

En su participación en "El Chiringuito de Jugones", Roncero no solo expresó su entusiasmo, sino que también generó un debate que recorrió las redes sociales. "Nos decían que este año no íbamos a ganar a nadie, pues ahí está", comentó con evidente satisfacción, haciendo referencia a los que pronosticaron un comienzo de temporada complicado para el equipo.

El periodista destacó la resiliencia y el carácter del Real Madrid, que, una vez más, demostró que la camiseta blanca está impregnada de historia y de esa capacidad para revertir cualquier situación adversa. Para muchos, la pregunta era clara: ¿por qué lo hacen así? Roncero no dudó en responder: "La gente se pensaba que nos iban a meter cinco, pero Ancelotti con su libreto, que le dio tanto éxito, dijo: 'a jugarla'". Y es que, en cada partido, el equipo parece recordar su legado, una identidad forjada a base de esfuerzo, trabajo y un hambre de victoria casi insaciable.

El rostro de la victoria llegó a través de uno de los grandes talentos del equipo: Jude Bellingham. Con un gol en el último minuto, el joven mediocampista británico se encargó de rubricar una victoria que había sido construida a lo largo de los 90 minutos. "Bellingham en el último minuto marcando. Ese es el Real Madrid", exclamó Roncero, subrayando cómo el inglés, con su calidad y sangre fría, se ha convertido rápidamente en uno de los pilares fundamentales del equipo.

Esta victoria, lejos de ser solo una cuestión de tres puntos, es una manifestación clara de lo que significa jugar en el Real Madrid. La historia del club está llena de remontadas, de momentos mágicos que generan una conexión especial con su afición, que siempre sabe que, mientras haya un minuto en el reloj, el equipo puede dar la vuelta a cualquier partido. Y es que, como bien dijo Roncero, "ese es el Real Madrid". Un equipo que nunca se rinde, que siempre cree en sí mismo, que juega con el corazón, y que, cuando todo parece perdido, tiene la capacidad de resurgir.

El debate generado por la remontada ha sido intenso, y no es para menos. Muchos se han visto obligados a replantearse sus opiniones sobre el equipo, sobre su entrenador, Carlo Ancelotti, y sobre la plantilla, que pese a las críticas, sigue demostrando su nivel en el campo. A pesar de los augurios de quienes pensaban que el Real Madrid no iba a ser competitivo en esta temporada, el conjunto blanco ha demostrado, una vez más, que su grandeza no depende de los momentos bajos, sino de cómo sabe levantarse siempre que parece estar al borde del abismo.

Al final, lo que queda claro es que el Real Madrid sigue siendo ese club capaz de sorprender y de dejar huella, tanto en el campo como en la mente de todos los que siguen su camino. Y, como bien dice Tomás Roncero, "ese es el Real Madrid", el equipo de los grandes momentos, el de las remontadas épicas, el de la historia viva del fútbol.