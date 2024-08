La brutal polémica entre dos colaboradores de "El Chiringuito" por el Barça y el Athletic

Barça y Athletic mantienen una relación cuanto menos tensa tras el fichaje fallido de Nico Williams que provocó una serie de malentendidos entre ambas directivas. El propio Laporta filtró que la entidad culé se podía hacer cargo de la ficha del jugador, pero esto no sentó nada bien en el seno del club.

"Para ganar al Athletic no hace falta inscribir a Dani Olmo porque en 40 años yo he visto más títulos del Barça que del Athletic en 500 años. No hacéis ningún bien al club hablando de títulos. Si el Barça viene a por un jugador se le ficha y listo", dijo Jota Jordi en pleno directo.

"La filosofía la ponemos nosotros y no tú. Yo hago críticas a mi equipo y tú no que ves todo de color de rosas", aseguró el periodista Edu Velasco.

"Yo al Barça le animo siempre, independientemente de que esté arriba o abajo. Yo estoy aburrido de este juego. Yo me peleo con los equipos grandes y no con el Athletic", aseguró Jota Jordi.

"Nico Williams provocó un pique entre ambos equipos que antes no existía", zanjó Pedrerol.