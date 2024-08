Por qué la venta de Mika Faye no sirve para que el Barça inscriba a Dani Olmo

A poco más de cinco días para que termine el mercado de fichajes veraniego en nuestro país, el FC Barcelona sigue buscando la forma de aliviar masa salarial y poder inscribir a Dani Olmo, su único fichaje de esta ventana de traspasos. Una inscripción que no llega, y ya se ha perdido dos partidos de Liga. Ahora el tiempo apremia para que esté antes del encuentro frente al Rayo.

Los movimientos en los despachos son constantes, y en este sentido el club ha oficializado un nuevo traspaso: el de Mika Fayé, que se marcha al Rennes de la Ligue 1 francesa. Las cifras del negocio no son malas, la verdad: un traspaso de 10,3 millones de euros, un 30 por ciento de un futuro traspaso y una opción de compra por 25 millones en caso de que el futbolista dispare su valor.

Pero, ¿es suficiente con esto para inscribir a Olmo antes del martes? La respuesta es no. De hecho, a efectos de inscripción en LaLiga es como si el Barça no hubiese hecho absolutamente nada. ¿Y por qué? Pues porque Fayé no estaba inscrito para este campeonato en las filas del Barça. Por tanto, no se libera masa salarial.

Lo que sí supone este traspaso es un paso más para que el Barça alcance la ansiada regla 1:1. Es decir, que el club pueda utilizar cada euro que ingrese para poder acometer fichajes. Un nivel que el propio Javier Tebas ya ha dicho varias veces que los catalanes tenían "cerca" y estaban "en el camino" de lograrlo, pero todavía no lo han hecho.

El Barça tiene también pendiente la oficialización otras dos salidas en las próximas horas: Vitor Roque se marchará cedido al Betis, lo que tampoco servirá de nada en la inscripción de Olmo porque el 'Tigrinho' tampoco estaba registrado en LaLiga. Más decisiva será en este sentido la salida de Lenglet, que ha ampliado su contrato para poder diferir su salario y se irá cedido al Atlético de Madrid. Veremos si es suficiente para que Dani Olmo pueda ser, por fin, jugador culé a todos los efectos.