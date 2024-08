El debut frustrado de Dani Olmo: Este era su sueldo en el Leipzig y esto es lo que cobrará en el Barça

Dani Olmos es sin duda uno de los grandes fichajes de la temporada. El centrocampista catalán fue el mejor en el pase de España a semifinales y un hombre clave en la Eurocopa. El excelente nivel demostrado con la selección que acabó proclamándose campeona hizo que los grandes clubes pusieran los ojos sobre él pero finalmente el Barça se hizo con sus servicios y Olmo regresaba a casa.

Sin embargo, su esperado debut tendrá que esperar y el hecho de que no esté en Mestalla ha generado una gran polémica. "Dani Olmo actualmente no está en la condición física adecuada, no es una opción para Mestalla. Empezó a entrenar tarde y queremos cuidarle. Porque siempre es importante que todos los jugadores jueguen, pero también evitar lesiones. Necesitamos que entrenen y puedan ayudar al equipo, sin lesionarse", explicó ayer en rueda de prensa el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick.

Sin embargo, muchos sospechan que las explicaciones del técnico son una cortina de humo para ocultar que el club no ha podido inscribir al jugador por problemas económicos.

El Barcelona sólo ha sido capaz de dar de alta ante la Liga a futbolistas jóvenes como Marc Casadó, Pablo Torre o Pau Víctor, con salarios bajos, y a Íñigo Martínez, en este caso gracias a a la regla del artículo 77.

Dicho artículo permite inscribir a un futbolista utilizando un tanto por ciento del salario de otro jugador que en este caso es Ronald Araújo, cuya lesión le mantendrá en el dique seco hasta finales de año.

Sin embargo, el centrocampista catalán tendrá que esperar debido al atasco en la operación salida y los problemas-que no son nuevos- con respecto al límite salarial. Una situación que ha provocado que un fichaje por el que han pagado 60 millones de euros no pueda estar disponible en la primera jornada del campeonato liguero.

¿Cuánto cobraba en el Leipzig y cuánto cobrará en el Barça?

Dani Olmo al Red Bull Leipzig en enero de 2020, fecha en la que el club alemán pagó 29 millones al Dinamo de Zagreb por sus servicios. Desde esa fecha se convirtió en un fijo para el equipo de la compañía de la bebida energética con el que participó en 134 partidos en los que ha anotó 29 goles y repartió 34 asistencias. Sin embrago, su salida estaba cantada. Y finalmente el Barça logró llevar a buen termino su fichaje. El precio del traspaso fue de 55 millones de euros fijos y 7 en variables. El canterano firma por el club catalán hasta el 30 de junio de 2030 y con un salario que supera al que tenía hasta ahora.

Según Salary Sport, el centrocampista cobraba en el Leipzig 10,4 millones de euros brutos -uno 5 millones netos- lo que supone un sueldo semanal de 200.680 euros brutos. Según este mismo medio, el jugador cuenta con un patrimonio neto de 27.552.366 de euros, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que tiene 26 años recién cumplidos.

Según Goal, en el club blaugrana el centrocampista tendrá un sueldo de 11 millones de euros anuales. Se trata de tan solo 1,5 millones más de lo que cobraba en Leipzig y es el octavo salario más alto del Barcelona. Olmo cobrará un poco más que Ferran Torres y Pedri, pero menos que Raphinha y Clement Lenglet. La salida de este último podría ser la llave para que Dani Olmo sea inscrito por fin y le veamos debutar en LaLiga.