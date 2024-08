El brutal zasca de Josep Pedrerol en "El Chiringuito" a Simeone tras el empate del Atlético

El Atlético de Madrid no logró pasar del empate ante un Espanyol que sumó un punto de valor en el Wanda. El equipo colchonero tuvo varias ocasiones claras, una de ellas de Julián Álvarez. El argentino fue sustituido al descanso y en la segunda mitad se notó que el equipo de Simeone no encontraba esa profundidad de cara a puerta. Muchos aficionados no entendieron este cambio, puesto que el delantero estaba siendo uno de los jugadores más activos del equipo. Sin embargo, la salida de Álvarez generó confusión por una posible lesión, pero luego ese escenario se descartó y empezaron las críticas contra un Simeone que suma cinco puntos de nueve posibles. Un arranque cuanto menos regular. Y es que, aunque no ha perdido, solo ha ganado uno.

El presentador de "El Chiringuito de Jugones", Josep Pedrerol, se mostró muy contundente tras este pinchazo del cuadro colchonero. "El Atleti está empatando al descanso... y Simeone cambia a Julián. Cholo, tienes una gran plantilla... cuídala", aseguró Pedrerol en el inicio del programa. Tras estas palabras de Pedrerol, muchos fueron los tertulianos que opinaron al respecto. "Es una vergüenza lo que hizo Simeone. No hay nadie que pueda defender a Simeone. Tienes un fichaje nuevo con la ilusión que generó y lo vas a cambiar en el descanso. No tiene justificación, ni ningún argumento para el cambio. No tiene razón de ser...", dijo Matías Palacios.

Simeone en rueda de prensa únicamente habló sobre los valores de Julián Álvarez dentro del ADN atlético. "Es todo lo que representaron Gabi, Torres, Godín, Griezmann, Koke... se entiende rápidamente". El delantero argentino todavía no se estrenó como goleador y busca abrir su casillero individual.