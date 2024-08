Las brutales reacciones de la prensa mundial al gol de Endrick con el Real Madrid

El Real Madrid goleó al Real Valladolid en un partido donde se estrenó Endrick al marcar un auténtico golazo y así cerrar el marcador. El atacante está en un gran momento de forma y así lo demostró con un disparo lejano con el que sorprendió a muchos.

Además, también hay que destacar que toda la prensa mundial se está haciendo eco de que el killer es el jugador extranjero más joven del Madrid en estrenarse en su debut.

Y es que, Endrick tan solo tardó 10 minutos en demostrar al Bernabéu todo su potencial."Endrick roba el protagonismo a Mbappé". "Endrick levanta la feria". "De la fiesta de Mbappé a la irrupción de Endrick". "Un espectáculo". "Endrick se muestra a Europa". "Un delantero diferente". Son algunos de los titulares que destacan los medios.

El brasileño busca reivindicarse en su primera temporada en España y muchos periodistas le ponen a la altura de Pelé, aunque la mayoría de fans piden paciencia puesto que ahora mismo está en un momento inicial.

"En el Palmeiras le dieron a mi familia lo que necesitábamos, incluso cuando yo era muy joven. Esta confianza no tiene precio. Me alegro de haber estado a la altura y no haberles decepcionado", aseguró el crack brasileño.

"Quiero seguir ganando títulos. De las victorias viven los deportistas", zanjó Endrick.